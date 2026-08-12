Ramalan Tarot Capricorn Agustus 2026, Kartu The Fool Reversed Bawa Langkah Bijak dan Kehati-hatian

Ilustrasi Kartu Tarot The Fool Reversed./pexels.com
JawaPos.com - Memasuki pertengahan bulan Agustus 2026, Capricorn diajak untuk mengedepankan kebijaksanaan, ketelitian, dan kewaspadaan tinggi dalam setiap tindakan maupun tutur kata.
Sebagai zodiak yang dikenal berorientasi pada target jangka panjang, bulan ini menghadirkan momentum krusial untuk mengevaluasi kembali setiap peluang sebelum mengambil komitmen besar.
Berdasarkan pembacaan kartu tarot bulanan, Capricorn dinaungi oleh kartu sang bodoh terbalik (the fool reversed).
Melansir dari laman Yourtango pada Rabu (12/08), menyebutkan ramalan tarot bulanan zodiak Capricorn di bulan Agustus 2026.
Kartu tarot the fool reversed membawa pesan tegas untuk memperlambat tempo, menghindari tindakan impulsif, dan ekstra berhati-hati.
Dipengaruhi oleh pergerakan Saturnus yang sedang retrograde, Capricorn diminta untuk mengandalkan suara hati serta memastikan setiap langkah yang diambil tidak menimbulkan risiko di masa depan.
Mengambil waktu untuk menganalisis risiko sebelum membuat keputusan penting sangat berkaitan dengan kontrol diri dan kecerdasan emosional.
Penelitian dalam Journal of Applied Psychology menunjukkan individu yang menerapkan evaluasi risiko secara cermat cenderung terhindar dari kerugian finansial maupun reputasi.
Berikut adalah sejumlah pesan penting ramalan tarot bagi Capricorn sepanjang bulan Agustus 2026:
1. Jaga tutur kata dan tindakan publik
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