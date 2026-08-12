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Leni Setya Wati
Kamis, 13 Agustus 2026 | 04.07 WIB

3 Zodiak yang Kembali Merasakan Kebahagiaan Mulai 13 Agustus 2026, Masa Sulit Akhirnya Berlalu

Ilustrasi zodiak yang akan merasakan kebahagiaan (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak yang akan merasakan kebahagiaan (magnific)

JawaPos.com - Tiga zodiak diprediksi mulai menemukan kembali kebahagiaan pada Kamis, 13 Agustus 2026.

Setelah energi Gerhana Matahari di Leo mencapai puncaknya, pengaruh positif dari fenomena astrologi tersebut masih terasa dan membawa suasana yang lebih optimistis.

Bagi sebagian orang, momen ini menjadi kesempatan untuk melepaskan beban lama, mengubah sudut pandang, dan menikmati hasil dari perjuangan yang selama ini dilakukan.

Energi Leo mendorong keberanian, kepercayaan diri, serta semangat untuk menyambut hal-hal baik.

Setelah melewati masa yang cukup melelahkan, tiga zodiak berikut akhirnya memiliki alasan untuk kembali tersenyum.

Mereka mulai melihat kehidupan dari sisi yang lebih cerah dan menyadari bahwa kebahagiaan masih bisa ditemukan.

Yuk simak ketiga daftar zodiak tersebut seperti dilansir dari laman YourTango pada hari Rabu (12/8).

1. Leo

Leo menjadi salah satu zodiak yang paling merasakan perubahan energi setelah Gerhana Matahari berlangsung di wilayah zodiaknya.

Anda mulai menyadari bahwa inilah waktu yang tepat untuk mengubah pola pikir dan meninggalkan sesuatu yang selama ini menghambat langkah.

Editor: Hanny Suwindari
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