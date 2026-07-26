4 Zodiak yang Merasa Stress karena Banyak Hal, Dari Urusan Pekerjaan Sampai Kehidupan Pribadi

Ilustrasi burnout/Magnific
JawaPos.com - Sebagian orang menghadapi kehidupan dengan santai. Namun, ada juga orang-orang yang hampir merasa cemas dan terbebani oleh banyak hal.
Mulai dari urusan pekerjaan sampai kehidupan pribadi. Mereka merasa terbebani dengan banyak hal yang harus mereka selesaikan secara bersamaan.
Virgo
Virgo merasa dirinya harus turun tangan setiap kali ada hal yang perlu diselesaikan. Mereka tidak tega hanya menjadi penonton saat melihat orang lain kesulitan menghadapi hidup.
Di sini lain virgo adalah sosok perfeksionis. Virgo tidak akan berhenti sebelum merasa hasil kerjanya sangat maksimal. Mereka memiliki standar yangs angat tinggi untuk diri sendiri.
Scorpio
Scorpio sering memikirkan kemungkinan terburuk daripada membayangkan kemungkinan berjalan dengan baik. Mereka juga memiliki emosi yang sangat kuat.
Saat bahagia mereka merasa sangat antusias. Namun, disaat stress mereka bisa sangat marah dan sulit dikendalikan.
Taurus
Taurus menyukai kepastian. Mereka tidak nyaman saat menghadapi hal-hal yang tidak bisa diprediksi. Bahkan persoalan sederhana, bisa sangat sulit untuk mereka selesaikan.
Namun, jika tiba-tiba dipaksa menghadapi situasi yang tidak bisa diprediksi, taurus cenderung membuat semuanya semakin stres.
Capricorn
Capricorn terbiasa mengerjakan banyak hal dalam waktu bersamaan. Mereka tidak ingin dipandang lemah atau tidak kompeten.
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama
Prediksi Skor DPMM FC vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026: Misi Dalberto Tebar Pesona di Klub Baru!
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi
An Se Young Mundur dari China Open 2026 karena Cedera, Fokus Pulihkan Kondisi Jelang Kejuaraan Dunia
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
Mengulas Dugaan Kejanggalan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral