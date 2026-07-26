4 Zodiak yang Merasa Stress karena Banyak Hal, Dari Urusan Pekerjaan Sampai Kehidupan Pribadi

JawaPos.com - Sebagian orang menghadapi kehidupan dengan santai. Namun, ada juga orang-orang yang hampir merasa cemas dan terbebani oleh banyak hal.

Mulai dari urusan pekerjaan sampai kehidupan pribadi. Mereka merasa terbebani dengan banyak hal yang harus mereka selesaikan secara bersamaan.

Mengutip informasi dari laman /collective.world empat zodiak berikut sangat mudah merasa stress.

Virgo

Virgo merasa dirinya harus turun tangan setiap kali ada hal yang perlu diselesaikan. Mereka tidak tega hanya menjadi penonton saat melihat orang lain kesulitan menghadapi hidup.

Di sini lain virgo adalah sosok perfeksionis. Virgo tidak akan berhenti sebelum merasa hasil kerjanya sangat maksimal. Mereka memiliki standar yangs angat tinggi untuk diri sendiri.

Scorpio

Scorpio sering memikirkan kemungkinan terburuk daripada membayangkan kemungkinan berjalan dengan baik. Mereka juga memiliki emosi yang sangat kuat.

Saat bahagia mereka merasa sangat antusias. Namun, disaat stress mereka bisa sangat marah dan sulit dikendalikan.

Taurus

Taurus menyukai kepastian. Mereka tidak nyaman saat menghadapi hal-hal yang tidak bisa diprediksi. Bahkan persoalan sederhana, bisa sangat sulit untuk mereka selesaikan.

Namun, jika tiba-tiba dipaksa menghadapi situasi yang tidak bisa diprediksi, taurus cenderung membuat semuanya semakin stres.

Capricorn