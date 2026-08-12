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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 12 Agustus 2026 | 21.16 WIB

8 Weton Diberkati Hidup Kaya Raya dan Makmur, Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi weton yang berpotensi meraih kekayaan. (Magnific) - Image

Ilustrasi weton yang berpotensi meraih kekayaan. (Magnific)

JawaPos.com - Menurut khazanah Primbon Jawa delapan weton ini dipercaya memiliki peluang hidup kaya raya dan makmur menurut Primbon Jawa. 

Cek apakah wetonmu termasuk yang disebut membawa rezeki dan keberuntungan. 

Ya, setiap orang tentu berharap memiliki kehidupan yang berkecukupan, rezeki lancar, serta masa depan yang semakin sejahtera. 

Dalam budaya Jawa, salah satu cara yang sejak dahulu digunakan untuk membaca karakter dan perjalanan hidup seseorang adalah melalui weton kelahiran.

Weton merupakan perpaduan antara hari dalam kalender tujuh harian dengan lima hari pasaran Jawa. 

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, kombinasi tersebut dipercaya memiliki karakter dan peruntungan masing-masing, termasuk dalam urusan rezeki, pekerjaan, usaha, hingga kehidupan sosial.

Menariknya, terdapat sejumlah weton yang dipercaya memiliki potensi untuk mengalami peningkatan kehidupan sehingga mampu mencapai kondisi ekonomi yang lebih mapan. 

Mereka disebut memiliki karakter seperti pekerja keras, sabar, pandai membaca peluang, serta mampu menjaga hubungan baik dengan orang lain.

Editor: Novia Tri Astuti
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