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Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 12 Agustus 2026 | 22.36 WIB

3 Zodiak yang Selalu Lolos dari Persoalan Hidup, Mampu Menghadapi Huru-Hara dengan Mudah

Ilustrasi menyelesaikan masalah/Magnific - Image

Ilustrasi menyelesaikan masalah/Magnific

JawaPos.com-Tiga zodiak ini seolah-olah bisa lolos saat tertimpa nasib buruk.

Menurut astrolog dari yourtango.com mereka mampu terhindar dari segala macam konsekuensi dan karma.

Entah karena mereka pandai lari dari masalah, mendapatkan keberuntungan melimpah, atau memiliki kemampuan dalam menyelesaikannya.

Tanpa perlu berusaha keras, kehidupan selalu berpihak pada mereka bertiga. Berikut adalah tiga zodiak yang termasuk orang-orang beruntung versi zodiak.

Gemini memiliki kemampuan luar biasa untuk lolos dari situasi genting. Mereka sering menemukan berbagai cara efektif untuk mengatasinya. Dikenal ahli dalam memanipulasi keadaan, gemini mampu  mengalihkan perhatian sampai pembicaraan akhirnya teralihkan pada topik lain. 

Pisces memiliki kecenderungan untuk menghilang atau melupakan emosinya begitu saja. Hal itu justru membuat orang lain menjadi pihak yang bersalah. Zodiak yang satu ini juga dapat menghadapi kritik secara berbeda-beda. Mereka mampu mengalihkan kritikan tersebut kepada anda, semakin lama anda membantahnya.

Libra seolah sudah berada beberapa langkah lebih maju dibandingkan orang lain. Mulai dari karir sampai asmara, libra sering tahu bagaimana mengatur keadaan di balik layar. Mereka adalah pihak yang paling ahli soal mempromosikan dirinya sendiri. Libra perlahan dapat membuat anda mengikuti setiap perkataan mereka.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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