3 Zodiak yang Selalu Lolos dari Persoalan Hidup, Mampu Menghadapi Huru-Hara dengan Mudah

JawaPos.com-Tiga zodiak ini seolah-olah bisa lolos saat tertimpa nasib buruk.

Menurut astrolog dari yourtango.com mereka mampu terhindar dari segala macam konsekuensi dan karma.

Entah karena mereka pandai lari dari masalah, mendapatkan keberuntungan melimpah, atau memiliki kemampuan dalam menyelesaikannya.

Tanpa perlu berusaha keras, kehidupan selalu berpihak pada mereka bertiga. Berikut adalah tiga zodiak yang termasuk orang-orang beruntung versi zodiak.

Gemini

Gemini memiliki kemampuan luar biasa untuk lolos dari situasi genting. Mereka sering menemukan berbagai cara efektif untuk mengatasinya. Dikenal ahli dalam memanipulasi keadaan, gemini mampu mengalihkan perhatian sampai pembicaraan akhirnya teralihkan pada topik lain.

Pisces

Pisces memiliki kecenderungan untuk menghilang atau melupakan emosinya begitu saja. Hal itu justru membuat orang lain menjadi pihak yang bersalah. Zodiak yang satu ini juga dapat menghadapi kritik secara berbeda-beda. Mereka mampu mengalihkan kritikan tersebut kepada anda, semakin lama anda membantahnya.

Libra