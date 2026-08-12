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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 12 Agustus 2026 | 21.42 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Kamis 13 Agustus 2026: Keuangan Cerah, Karier Perlu Fokus

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik)

JawaPos.Com - Ramalan zodiak Capricorn besok, Kamis 13 Agustus 2026, membawa sejumlah peluang yang cukup menjanjikan, terutama dalam urusan keuangan dan pengambilan keputusan praktis. 

Namun, keberuntungan tersebut tetap perlu diimbangi dengan sikap hati-hati agar Capricorn tidak terlalu percaya diri dan mengabaikan hal-hal kecil yang justru dapat mengganggu aktivitas. 

Hari ini juga menjadi waktu yang tepat untuk berbicara lebih jujur mengenai apa yang sedang dirasakan. 

Menyimpan terlalu banyak pikiran seorang diri hanya akan membuat beban terasa semakin berat.

Dalam kehidupan asmara, Capricorn lajang berpeluang menerima pesan yang tidak terduga dari seseorang. 

Sementara itu, Capricorn yang sudah memiliki pasangan perlu lebih berhati-hati dalam berkomunikasi karena perbedaan pendapat dapat memunculkan ketegangan. 

Di tempat kerja, konsentrasi menjadi hal penting karena kurang fokus dapat membuat atasan mempertanyakan kinerja. 

Kondisi keuangan terlihat cukup menjanjikan sehingga Capricorn dapat mengambil keputusan praktis dengan lebih percaya diri, tetapi tetap perlu mempertimbangkan risikonya. 

Editor: Novia Tri Astuti
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