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Leni Setya Wati
Rabu, 12 Agustus 2026 | 21.26 WIB

Rezeki Mulai Terbuka, 7 Weton Ini Diprediksi Tinggalkan Masa Sulit Finansial

Ilustrasi weton yang akan kedatangan rezeki setelah hidup susah (freepik/jcomp) - Image

Ilustrasi weton yang akan kedatangan rezeki setelah hidup susah (freepik/jcomp)

JawaPos.com - Setiap orang tentu pernah melewati masa sulit dalam kehidupannya. Ada kalanya berbagai usaha sudah dilakukan, tetapi kondisi ekonomi belum juga menunjukkan perubahan. Penghasilan terasa pas-pasan, kebutuhan terus bertambah, sementara peluang seolah belum berpihak.

Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, perjalanan seperti itu terkadang ditafsirkan sebagai bagian dari proses kehidupan sebelum seseorang memasuki fase yang lebih baik. Salah satu acuan yang kerap digunakan adalah weton kelahiran.

Sejumlah weton bahkan dipercaya memiliki karakter kuat dan daya tahan tinggi ketika menghadapi persoalan. Setelah melewati berbagai ujian, mereka diyakini dapat menemukan kesempatan baru yang membawa perubahan dalam kehidupan, termasuk urusan finansial.

Berikut tujuh weton yang dalam penafsiran Primbon Jawa disebut berpotensi mengalami titik balik rezeki, sebagaimana dikutip dari kanal YouTube NGAOS JAWA.

1. Sabtu Pon

Sabtu Pon digambarkan sebagai sosok yang mempunyai mental kuat dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Jalan hidupnya disebut tidak selalu berjalan mulus, terutama dalam persoalan keuangan.

Meski sempat mengalami kondisi ekonomi yang naik turun, mereka dipercaya mempunyai kemampuan untuk kembali bangkit. Berbagai pengalaman tersebut justru dapat membentuk ketahanan mental dan cara berpikir yang lebih matang.

Dalam ramalan Primbon, fase sulit Sabtu Pon disebut perlahan akan berganti dengan peluang baru. Kesempatan usaha, pekerjaan, maupun pemasukan tambahan dipercaya mulai terbuka.

Jika peluang tersebut dimanfaatkan secara bijak dan diiringi pengelolaan keuangan yang baik, fase ini dapat menjadi awal menuju kondisi ekonomi yang lebih stabil.

2. Senin Wage

Perempuan maupun laki-laki yang lahir pada Senin Wage kerap digambarkan sebagai pribadi sabar, telaten, dan mampu bertahan ketika berada dalam tekanan.

Perjalanan finansialnya disebut tidak selalu mudah. Ada masa ketika usaha menghadapi hambatan, kebutuhan keluarga meningkat, atau rencana yang sudah disusun harus tertunda.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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