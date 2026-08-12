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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 12 Agustus 2026 | 19.57 WIB

Rezeki Meningkat, 8 Weton Ini Disebut Berpotensi Meraih Kehidupan Lebih Makmur

Weton pembawa kemakmuran dari kemiskinan jadi kekayaan kata primbon jawa./Freepik. - Image

Weton pembawa kemakmuran dari kemiskinan jadi kekayaan kata primbon jawa./Freepik.

JawaPos.com – Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Ada yang harus melewati banyak tantangan sebelum mencapai kondisi ekonomi yang lebih baik, sementara sebagian lainnya dipercaya memiliki jalan rezeki yang lebih lancar.

Dalam tradisi Primbon Jawa, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan weton atau kombinasi hari lahir dan pasaran. Perhitungan tersebut dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai karakter, keberuntungan, hingga perjalanan rezeki seseorang.

Sejumlah weton bahkan disebut memiliki potensi untuk mengalami perubahan kehidupan dari kondisi serba terbatas menuju kemakmuran.

Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dikutip dari kanal YouTube Primbon Cirebon, berikut delapan weton yang dipercaya memiliki jalan menuju kemakmuran.

1. Minggu Kliwon

Minggu Kliwon digambarkan sebagai sosok yang cenderung tenang dan tidak terlalu banyak berbicara. Mereka biasanya lebih nyaman mengamati keadaan sebelum ikut terlibat dalam sebuah persoalan.

Di balik sifat pendiam tersebut, pemilik weton ini dipercaya mempunyai budi pekerti yang baik serta mampu menjaga sopan santun ketika berhubungan dengan orang lain.

Sikap sederhana dan rasa tanggung jawab juga menjadi karakter yang menonjol. Mereka disebut dapat menjadi tempat orang lain meminta bantuan ketika menghadapi kesulitan.

Menurut ramalan Primbon Jawa, sikap rendah hati dan kepedulian terhadap sesama menjadi salah satu kunci yang dapat mengantarkan Minggu Kliwon menuju kehidupan yang lebih baik.

2. Senin Pahing

Pemilik weton Senin Pahing dikenal memiliki karakter pekerja keras dan optimistis. Ketika sudah menentukan tujuan, mereka cenderung berusaha mempertahankannya meskipun harus menghadapi berbagai rintangan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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