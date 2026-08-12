6 Weton yang Diramal Berlimpah Rezeki, Konon Sudah Merasakan Kemakmuran Sejak Kecil

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk menandai hari kelahiran seseorang. Perpaduan antara hari dan pasaran juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang.

Salah satu pembahasan yang cukup populer dalam Primbon Jawa adalah mengenai weton yang dipercaya memiliki garis rezeki baik. Bahkan, terdapat sejumlah weton yang dalam penafsiran primbon disebut berpotensi menikmati kehidupan berkecukupan sejak usia muda.

Perlu dicatat, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa sehingga tidak dapat dijadikan patokan pasti mengenai kondisi ekonomi seseorang.

Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, berikut enam weton yang disebut memiliki keberuntungan finansial menurut penafsiran Primbon Jawa.

1. Rabu Legi Rabu Legi memiliki jumlah neptu 12, yang berasal dari nilai hari Rabu sebesar 7 dan pasaran Legi sebesar 5.

Dalam sejumlah penafsiran primbon, Rabu Legi termasuk weton yang mempunyai prospek rezeki cukup baik. Pemilik weton ini dipercaya memiliki jalan kehidupan yang relatif mudah dalam urusan kebutuhan materi.

Keberuntungan tersebut bukan semata-mata digambarkan melalui banyaknya harta, tetapi juga kemampuan untuk memperoleh kecukupan dalam menjalani kehidupan.

Karena itu, Rabu Legi kerap dimasukkan dalam daftar weton yang dianggap mempunyai potensi rezeki kuat dibandingkan sejumlah weton lainnya.

2. Kamis Kliwon Kamis Kliwon mempunyai neptu 16, hasil penjumlahan nilai Kamis 8 dan Kliwon 8.