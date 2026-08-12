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Zulfa Putri Hardiyati
Rabu, 12 Agustus 2026 | 11.35 WIB

Nasib yang Berbalik Drastis! 7 Shio yang Dulu Dihina, Kini Disanjung dan Dicintai

Ilustrasi 12 shio - Image

Ilustrasi 12 shio

JawaPos.com – Dalam hidup ini, roda nasib tidak pernah diam di satu titik. Ia terus berputar, kadang membawa seseorang berada di bawah, dihina, direndahkan, dianggap remeh, bahkan dijauhi.

Namun, ketika semesta mulai menyusun ulang takdir dan energi kehidupan, mereka yang pernah diremehkan bisa tiba-tiba berdiri megah di puncak kejayaan.

Inilah kisah-kisah luar biasa dari beberapa shio yang menurut kanal YouTube Rezeki & Hoki, akan mengalami perubahan nasib yang amat drastis ke depan.

Perubahan yang membuat mereka yang dulu diabaikan kini dihormati, dicintai, bahkan dijadikan panutan.

Menurut penuturan dalam kanal tersebut, tujuh shio ini bukan hanya mengalami pergeseran keberuntungan, tapi juga pergeseran persepsi dunia terhadap mereka.

Dari yang sebelumnya dianggap lemah, malas, bahkan tidak berharga, menjadi sosok yang dipuja karena kekuatan, ketekunan, dan keberhasilannya.

Tahun Naga Kayu diyakini menjadi momentum spiritual yang mendongkrak energi positif ketujuh shio ini, menjadikan mereka magnet rezeki dan cinta.

1.      Shio Kelinci

Dulu dipandang sebagai sosok penakut dan kurang motivasi, kini shio Kelinci menunjukkan transformasi luar biasa.

Di masa mendatang, terutama di pertengahan Tahun Naga Kayu, mereka akan mendapatkan peluang besar dalam usaha atau bisnis, serta limpahan cinta dan dukungan dari lingkungan terdekatnya.

Editor: Hanny Suwindari
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