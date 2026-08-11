8 Weton yang Dipercaya Kaya hingga Tua, Rezekinya Mengalir Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang. Dari perpaduan hari dan pasaran, muncul berbagai tafsir mengenai rezeki serta kemakmuran.

Sebagian weton dipercaya memiliki jalan rezeki yang relatif kuat. Mereka digambarkan mampu membangun kehidupan berkecukupan dan mempertahankan kondisi finansial hingga usia lanjut.

Tentu saja, pandangan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya Jawa, bukan jaminan bahwa seseorang pasti kaya hanya berdasarkan hari kelahirannya. Kerja keras, keputusan finansial, lingkungan, serta kondisi kehidupan tetap menjadi faktor penting.

Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, berikut delapan weton yang dalam penafsiran Primbon Jawa disebut memiliki potensi keberuntungan dan kemakmuran hingga masa tua.

1. Senin Wage – Tekun dan Bertanggung Jawab Senin Wage mempunyai neptu 8 dan dalam tafsir yang digunakan sumber tersebut berada di bawah naungan spiritual laku kuning geni.

Pemilik weton ini digambarkan mempunyai karakter kuat serta etos kerja yang tinggi. Mereka mampu memegang tanggung jawab dan berusaha menyelesaikan amanah yang sudah diterima.

Di sisi lain, emosinya terkadang mudah tersulut, terutama ketika merasa harga diri atau perasaannya terusik. Namun, sifat sportif dan kemauan untuk bekerja keras menjadi salah satu keunggulannya.

Dalam urusan rezeki, Senin Wage dipercaya mempunyai aliran penghasilan yang cukup baik. Jika kemampuan tersebut disertai pengelolaan keuangan yang disiplin, kehidupan ekonominya diyakini dapat tetap terjaga hingga usia lanjut.

2. Selasa Legi – Ceria dan Mudah Membuka Relasi Selasa Legi juga memiliki neptu 8 dan dikaitkan dengan laku kuning geni.