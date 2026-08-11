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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 12 Agustus 2026 | 05.31 WIB

Hoki Besar di Depan Mata, 6 Shio Ini Disebut Bakal Ketiban Rezeki Berlimpah

seseorang yang lebih cocok menjadi pemimpin./Freepik. - Image

seseorang yang lebih cocok menjadi pemimpin./Freepik.

JawaPos.com – Dalam kehidupan, perjalanan menuju kondisi finansial yang lebih baik tidak selalu berlangsung dengan cara yang sama. Ada orang yang membangun kekayaan secara perlahan melalui kerja keras, sementara sebagian lainnya justru menemukan peluang besar yang datang secara tiba-tiba.

Dalam astrologi Tiongkok, momentum keberuntungan tersebut kerap dikaitkan dengan karakter dan siklus kehidupan masing-masing shio. Beberapa shio dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk mengalami peningkatan rezeki ketika mampu membaca kesempatan dan mengambil langkah yang tepat.

Ramalan ini tentu tidak dapat dijadikan sebagai kepastian mengenai masa depan. Kerja keras, kemampuan mengambil keputusan, serta cara seseorang mengelola keuangan tetap menjadi faktor penting dalam membangun kesejahteraan.

Lantas, shio apa saja yang disebut berpotensi mengalami lonjakan rezeki? Berikut enam shio yang dirangkum dari ramalan astrologi Tiongkok, seperti dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki.

1. Shio Tikus

Pemilik shio Tikus dikenal memiliki kecerdasan dan kemampuan membaca keadaan dengan baik. Mereka biasanya cukup cepat menangkap peluang yang muncul di sekitarnya.

Dalam ramalan ini, peluang yang sebelumnya terlihat kecil berpotensi berkembang menjadi sumber keuntungan yang lebih besar. Kesempatan tersebut dapat berupa kerja sama, bisnis, maupun investasi yang mulai menunjukkan hasil.

Kemampuan beradaptasi menjadi salah satu modal penting bagi Tikus ketika menghadapi perubahan situasi. Mereka juga cenderung tidak ingin melewatkan kesempatan begitu saja.

Meski peluang finansial terbuka lebar, Tikus tetap perlu berhati-hati. Jangan sampai rasa terlalu percaya diri membuat pengelolaan uang menjadi kurang terkontrol.

2. Shio Kerbau

Kerbau identik dengan karakter sabar, tekun, dan tidak mudah menyerah. Mereka terbiasa menjalani proses secara bertahap meskipun hasilnya tidak langsung terlihat.

Kerja keras yang dilakukan selama bertahun-tahun diyakini mulai menunjukkan hasil. Proyek, pekerjaan, atau usaha yang sebelumnya membutuhkan waktu panjang berpotensi memberikan keuntungan yang lebih besar.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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