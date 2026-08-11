Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 11 Agustus 2026 | 21.03 WIB

Bakal Naik Level! 5 Shio Ini Diprediksi Dapat Rezeki, Hoki, dan Harapan Baru

shio dikaruniai kekayaan, rezeki dan harapan kata astrologi Tionghoa. (Freepik/ jcomp) - Image

shio dikaruniai kekayaan, rezeki dan harapan kata astrologi Tionghoa. (Freepik/ jcomp)

JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, karakter dan perjalanan hidup seseorang kerap dikaitkan dengan shio yang menaunginya. Ada sejumlah shio yang dipercaya memiliki energi keberuntungan lebih kuat sehingga berpeluang mendapatkan kesempatan besar dalam urusan rezeki, karier, maupun kehidupan secara umum.

Dalam ramalan tersebut, keberadaan Dewi Fortuna atau Dewi Rezeki menjadi simbol datangnya keberuntungan, kemakmuran, serta terbukanya jalan menuju kehidupan yang lebih baik.

Meski demikian, keberuntungan bukan berarti datang tanpa usaha. Setiap shio tetap perlu memaksimalkan kelebihan yang dimiliki sekaligus memperbaiki karakter yang dapat menjadi penghambat kesuksesan.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang disebut memiliki peluang mendapatkan kekayaan, rezeki, dan harapan baru menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Macan

Pemilik Shio Macan dikenal memiliki keberanian dan karakter kuat. Mereka cenderung berani mengambil keputusan serta tidak mudah mundur ketika menghadapi tantangan.

Sifat pemberani tersebut menjadi modal penting untuk mengejar kesuksesan, baik dalam pekerjaan maupun bidang usaha. Ketika mampu mengarahkan keberanian secara tepat, Shio Macan diyakini dapat membuka peluang menuju pencapaian yang lebih tinggi.

Namun, mereka perlu mengendalikan kecenderungan bersikap keras, egois, atau terlalu agresif. Belajar mendengarkan orang lain dan mengambil keputusan dengan lebih tenang dapat membantu mereka mempertahankan keberhasilan dalam jangka panjang.

2. Shio Monyet

Kecerdasan dan kreativitas menjadi kekuatan utama Shio Monyet. Mereka biasanya mampu melihat suatu persoalan dari sudut pandang berbeda dan menemukan ide yang tidak terpikirkan oleh orang lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Hoki Meningkat Tajam! 5 Shio Ini Berpeluang Dapat Rezeki dari Arah Tak Terduga - Image
Zodiak

Hoki Meningkat Tajam! 5 Shio Ini Berpeluang Dapat Rezeki dari Arah Tak Terduga

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19.57 WIB

Bukan Sekadar Hoki, 7 Weton Ini Dipercaya Punya Karakter Pembawa Rezeki - Image
Zodiak

Bukan Sekadar Hoki, 7 Weton Ini Dipercaya Punya Karakter Pembawa Rezeki

Selasa, 11 Agustus 2026 | 04.10 WIB

3 Zodiak yang Hokinya di Agustus 2026 Datangkan Banyak Duit, Hidup Tak Lagi Susah Secara Ekonomi - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Hokinya di Agustus 2026 Datangkan Banyak Duit, Hidup Tak Lagi Susah Secara Ekonomi

Selasa, 11 Agustus 2026 | 03.40 WIB

Terpopuler

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik - Image
1

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

2

Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya

3

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ

6

Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates

9

Siaran Tunda Moto3 Inggris 2026! Ini Jadwal dan Link Live Streaming Veda Ega Pratama di Silverstone

10

Juara Piala Presiden 2026! 3 Pemain Persebaya Jalani Pemulihan Jelang Super League 2026/2027

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore