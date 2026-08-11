Bakal Naik Level! 5 Shio Ini Diprediksi Dapat Rezeki, Hoki, dan Harapan Baru

shio dikaruniai kekayaan, rezeki dan harapan kata astrologi Tionghoa. (Freepik/ jcomp)
JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, karakter dan perjalanan hidup seseorang kerap dikaitkan dengan shio yang menaunginya. Ada sejumlah shio yang dipercaya memiliki energi keberuntungan lebih kuat sehingga berpeluang mendapatkan kesempatan besar dalam urusan rezeki, karier, maupun kehidupan secara umum.
Dalam ramalan tersebut, keberadaan Dewi Fortuna atau Dewi Rezeki menjadi simbol datangnya keberuntungan, kemakmuran, serta terbukanya jalan menuju kehidupan yang lebih baik.
Meski demikian, keberuntungan bukan berarti datang tanpa usaha. Setiap shio tetap perlu memaksimalkan kelebihan yang dimiliki sekaligus memperbaiki karakter yang dapat menjadi penghambat kesuksesan.
Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang disebut memiliki peluang mendapatkan kekayaan, rezeki, dan harapan baru menurut astrologi Tionghoa.
1. Shio Macan
Pemilik Shio Macan dikenal memiliki keberanian dan karakter kuat. Mereka cenderung berani mengambil keputusan serta tidak mudah mundur ketika menghadapi tantangan.
Sifat pemberani tersebut menjadi modal penting untuk mengejar kesuksesan, baik dalam pekerjaan maupun bidang usaha. Ketika mampu mengarahkan keberanian secara tepat, Shio Macan diyakini dapat membuka peluang menuju pencapaian yang lebih tinggi.
Namun, mereka perlu mengendalikan kecenderungan bersikap keras, egois, atau terlalu agresif. Belajar mendengarkan orang lain dan mengambil keputusan dengan lebih tenang dapat membantu mereka mempertahankan keberhasilan dalam jangka panjang.
2. Shio Monyet
Kecerdasan dan kreativitas menjadi kekuatan utama Shio Monyet. Mereka biasanya mampu melihat suatu persoalan dari sudut pandang berbeda dan menemukan ide yang tidak terpikirkan oleh orang lain.
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