Pernah Hidup Penuh Ujian, 3 Weton Ini Konon Bakal Menikmati Kesuksesan Besar

JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton merupakan perhitungan hari kelahiran yang masih dipercaya sebagian masyarakat dapat memberikan gambaran mengenai karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, ada sejumlah weton yang disebut harus melewati berbagai ujian sebelum menikmati kehidupan yang lebih baik. Jalan hidup mereka digambarkan tidak selalu mudah, tetapi pengalaman tersebut dipercaya dapat membentuk mental yang kuat dan pantang menyerah.

Beberapa weton bahkan diyakini mengalami perubahan kehidupan setelah melewati masa sulit, baik dalam urusan pekerjaan, ekonomi maupun kehidupan pribadi.

Dilansir dari kanal YouTube NGAOS JAWA, terdapat tiga weton yang dipercaya memiliki perjalanan hidup penuh ujian sebelum akhirnya mendapatkan peluang kesuksesan yang lebih besar.

Berikut tiga weton tersebut:

1. Senin Wage Menurut Primbon Jawa, pemilik weton Senin Wage dikenal memiliki karakter tenang, sabar, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan.

Perjalanan hidup mereka dipercaya tidak selalu berlangsung mulus. Sebagian digambarkan harus menghadapi keterbatasan sejak usia muda atau berjuang lebih keras dibandingkan orang lain untuk mendapatkan kehidupan yang diinginkan.

Namun, pengalaman menghadapi kesulitan tersebut justru dipercaya membentuk ketahanan mental yang kuat. Mereka cenderung tidak mudah menyerah meskipun mengalami kegagalan berkali-kali.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, keberhasilan Senin Wage digambarkan datang secara perlahan. Mereka mungkin membutuhkan waktu lebih panjang untuk mencapai kondisi mapan, tetapi hasil yang diperoleh dipercaya dapat bertahan dalam jangka panjang.