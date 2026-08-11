3 Weton yang Bakal Punya Banyak Harta di Tahun 2026, Makin Tua Tambah Gede Rezekinya

Weton yang diramalkan punya banyak harta di tahun 2026 saat makin tua rezekinya kian besar. (dok: magnific)
JawaPos.com - Menurut perhitungan primbon, tahun 2026 ini dikatakan jadi periode yang tepat untuk mengusahakan rezeki.
Sepanjang tahun, seseorang dimungkinkan bisa memperoleh banyak rezeki di serangkaian kesempatan sesuai dengan seberapa besar yang bisa diusahakan.
Beberapa di antaranya malahan seperti mendapatkan limpahan rezeki yang amat besar di usia puncak ketika mendekati usia 50-an tahun.
Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang diramalkan punya banyak harta di tahun 2026 saat makin tua rezekinya kian besar.
Baca Juga:Keberuntungan Tak Ada Habisnya! 15 Weton Tibo Sugih Diprediksi Kaya Raya dan Beruntung Seumur Hidup
1. Weton Kamis Legi
Dalam kepercayaan primbon, mereka yang lahir dengan weton Kami Legi sering kali memiliki watak pekerja yang punya etos tinggi.
Maka tidak heran bila di usia paruh baya pun mereka tetap masih bekerja keras di setiap kesempatan yang dipunya.
Seperti halnya di tahun 2026 ini ketika mereka dimungkinkan memperoleh banyak uang di usia mereka tak jauh dari setengah abad.
Pundi-pundi rupiah dikatakan banyak hadir melalui beberapa jalan di mana paling banyak datang dari tempat yang selama ini menjadi tanggung jawab mereka.
2. Weton Jumat Pahing
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita
Profil Penang FC: Ujian Persebaya Jelang Super League, Ada Misi Khusus Bernardo Tavares
Profil Lengkap Destry Damayanti, Calon Tunggal Gubernur BI
Finis P9 Moto3 Inggris 2026, Veda Ega Pratama Bongkar Kesalahan di Silverstone
Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ