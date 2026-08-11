3 Weton yang Bakal Punya Banyak Harta di Tahun 2026, Makin Tua Tambah Gede Rezekinya

JawaPos.com - Menurut perhitungan primbon, tahun 2026 ini dikatakan jadi periode yang tepat untuk mengusahakan rezeki.

Sepanjang tahun, seseorang dimungkinkan bisa memperoleh banyak rezeki di serangkaian kesempatan sesuai dengan seberapa besar yang bisa diusahakan.

Beberapa di antaranya malahan seperti mendapatkan limpahan rezeki yang amat besar di usia puncak ketika mendekati usia 50-an tahun.

Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang diramalkan punya banyak harta di tahun 2026 saat makin tua rezekinya kian besar.

1. Weton Kamis Legi

Dalam kepercayaan primbon, mereka yang lahir dengan weton Kami Legi sering kali memiliki watak pekerja yang punya etos tinggi.

Maka tidak heran bila di usia paruh baya pun mereka tetap masih bekerja keras di setiap kesempatan yang dipunya.

Seperti halnya di tahun 2026 ini ketika mereka dimungkinkan memperoleh banyak uang di usia mereka tak jauh dari setengah abad.

Pundi-pundi rupiah dikatakan banyak hadir melalui beberapa jalan di mana paling banyak datang dari tempat yang selama ini menjadi tanggung jawab mereka.