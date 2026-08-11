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Rabbany Wanadriani
Rabu, 12 Agustus 2026 | 04.25 WIB

Ramalan Zodiak Rabu 12 Agustus 2026: Leo, Virgo, Libra, Scorpio

ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Kepemimpinan Leo akan bersinar di tempat kerja dan mendapatkan pengakuan atas pilihan berani yang telah Anda buat.

Sementara keharmonisan di tempat kerja akan terwujud ketika Libra menjembatani perbedaan perspektif dan menyatukan orang-orang.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan kesehatan pada besok Rabu 12 Agustus 2026 untuk Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Leo – (23 Juli hingga 22 Agustus)

Hubungan romantis akan bersinar, menarik perhatian dan kasih sayang dalam jumlah yang sama.

Kepemimpinan Anda akan bersinar di tempat kerja dan mendapatkan pengakuan atas pilihan berani yang telah Anda buat.

Keuangan akan diuntungkan dari pemikiran kreatif atau risiko yang tepat.

Carilah sinar matahari atau tawa untuk meningkatkan suasana hati dan kesehatan fisik Anda.

Virgo – (23 Agustus hingga 22 September)

Editor: Setyo Adi Nugroho
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