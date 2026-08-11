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Rabbany Wanadriani
Rabu, 12 Agustus 2026 | 04.37 WIB

Ramalan Shio Rabu 12 Agustus 2026: Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, Ayam

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ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Bagi shio Tikus, kegiatan intelektual kini lebih disukai daripada tugas fisik.

Sementara keberuntungan berpihak pada shio Kerbau dalam hal kesehatan.

Berikut ini ramalan shio pada hari Rabu 12 Agustus 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, dan Ayam.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Kegiatan intelektual kini lebih disukai daripada tugas fisik.

Sederhanakan hidup Anda untuk memaksimalkan produktivitas.

Teman baru bisa jadi memiliki hubungan yang lebih dalam dan lebih dekat dengan Anda.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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