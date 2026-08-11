Ramalan Shio Rabu 12 Agustus 2026: Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, Kambing

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Bagi shio Babi, berakhirnya drama membawa stabilitas dengan mengorbankan kegembiraan.

Di sisi lain, tuntutan keluarga mungkin mulai menghambat kehidupan sosial shio Macan.

Berikut ini ramalan shio pada hari Rabu 12 Agustus 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, dan Kambing.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Monyet - 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Lingkaran sosial baru yang Anda temukan mungkin bukan persis seperti yang Anda cari dalam hal persahabatan yang solid.

Namun Anda tetap dapat memperoleh manfaat dari nasihat dan kebersamaan dengan orang lain.