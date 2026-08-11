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Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 12 Agustus 2026 | 04.21 WIB

12 Zodiak Ini Ternyata Punya Bakat Terpendam, Gemini Dikenal Jago Berkomunikasi

Ilustrasi podcast/Magnific - Image

Ilustrasi podcast/Magnific

JawaPos.com - Setiap orang pasti memiliki satu bakat alami yang seolah mengalir begitu saja, tanpa perlu usaha keras untuk melakukannya.

Namun, kebanyakan dari zodiak ini cenderung tidak menyadari kemampuan tersebut berasal dari mana.

Bakan terpendam yang dimiliki setiap zodiak ini bahkan dapat menjadi kunci untuk menemukan pekerjaan atau karier yang tepat, sesuai dengan kemampuan mereka.

Berdasarkan informasi dari astrolog profesional yang dikutip dari laman yourtango.com berikut bakat tersembunyi yang dimiliki oleh setiap zodiak.

Aries dikenal sebagai zodiak yang paling berani dan terus bergerak maju. Tidak diragukan jika mereka memiliki bakat menginspirasi orang lain. Aries juga memiliki bakat dalam membangun suatu minat dalam bidang olahraga. 

Taurus memiliki bakat terpendam berupa kemampuannya dalam memasak. Mereka memiliki keahlian dalam merasakan hidangan, dan juga artistik. Sehingga, taurus mampu menata makanan dengan cantik di atas piring, supaya terlihat cantik dan menarik.

Gemini bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Mereka mampu mengubah acara biasa menjadi momen yang meriah. Kemampuan mereka dalam berkomunikasi serta bersosialisasi membuat gemini memiliki kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh banyak orang.

Cancer memiliki kemampuan alami dalam memahami orang lain. Cancer mampu menjadi pendengar terbaik yang penuh empati. Anda juga dapat membuat orang lain merasa nyaman saat berada di samping anda. Semua orang membutuhkan rekan seperti cancer, ataupun terapis pribadi.

Leo mampu mempertahankan personal brandingnya di depan banyak orang. Mereka selalu ahli soal mencuri perhatian dan menjadi pemeran utama. Menghibur orang lain dan membuat mereka tertawa lepas merupakan bakat alami yang anda miliki.

Virgo memiliki bakat dalam hal mengerjakan segala sesuatu dengan sangat sempurna. Mereka mampu memusatkan diri pada setiap detail-detail kecil yang mereka kerjakan. Itulah mengapa, anda bisa sangat hebat dalam segala bidang, termasuk mina yang paling anda tekuni.

Editor: Hanny Suwindari
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