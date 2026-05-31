Antara
Senin, 1 Juni 2026 | 03.41 WIB

Khofifah Lanjutkan Kebijakan ASN Pemprov Jatim WFH setiap Jumat

JawaPos.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berlanjut mulai Juni 2026 dan dilaksanakan setiap Jumat.

"Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberlakukan WFH bagi Aparatur Sipil Negara secara terbatas dan terukur dari jumlah pegawai setiap hari Jumat. Hal ini untuk menyinkronkan dengan arahan Mendagri bahwa WFH diarahkan secara nasional dilaksanakan pada hari Jumat,” kata Khofifah usai rapat evaluasi pelaksanaan WFH di Surabaya, Sabtu.

Menurut dia, pelaksanaan WFH sebelumnya dilakukan setiap Rabu, maka mulai Juni 2026, kebijakan tersebut dialihkan ke Jumat agar selaras dengan kebijakan nasional.

"Ya, harinya disinkronkan dengan pusat, WFH hari Jumat," ujarnya.

Khofifah menjelaskan kebijakan WFH telah diterapkan sejak 1 April 2026 sebagai bagian dari upaya menerapkan pola kerja yang lebih fleksibel tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Meski demikian, sejumlah perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat tetap bekerja dari kantor atau work from office (WFO).

"Rumah sakit, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Satpol PP, BPBD, Bakesbangpol, serta UPT SMA, SMK, dan SLB di bawah Dinas Pendidikan yang melakukan pelayanan publik tetap bekerja secara WFO," katanya.

Ia menambahkan perangkat daerah yang memberikan pelayanan berdampak langsung kepada masyarakat dapat menerapkan hingga 100 persen WFO guna menjamin layanan publik esensial tetap berjalan.

Layanan tersebut antara lain mencakup sektor kesehatan, transportasi, dan keamanan, termasuk layanan yang ramah bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan hamil, dan anak-anak.

