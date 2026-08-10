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Leni Setya Wati
Selasa, 11 Agustus 2026 | 04.10 WIB

Bukan Sekadar Hoki, 7 Weton Ini Dipercaya Punya Karakter Pembawa Rezeki

Ilustrasi shio cepat kaya (freepik) - Image

Ilustrasi shio cepat kaya (freepik)

JawaPos.com – Weton masih menjadi bagian dari tradisi masyarakat Jawa yang menarik untuk dibicarakan. Hari dan pasaran kelahiran kerap digunakan dalam berbagai perhitungan tradisional, termasuk untuk menggambarkan karakter, jodoh, hingga peruntungan seseorang.

Salah satu hal yang paling sering dibahas adalah kaitan weton dengan rezeki. Ada sejumlah weton yang dipercaya memiliki karakter dan peruntungan yang membuat pemiliknya lebih mudah menemukan peluang ekonomi.

Namun, benarkah seseorang bisa cepat kaya hanya berdasarkan weton kelahirannya?

Pandangan tersebut sebaiknya ditempatkan sebagai bagian dari kepercayaan dan budaya, bukan sebagai kepastian mengenai kondisi finansial seseorang. Kekayaan dan keberhasilan dalam kehidupan nyata tetap dipengaruhi oleh banyak hal, seperti usaha, kemampuan, kesempatan, pengelolaan keuangan, serta keputusan yang diambil.

Berikut tujuh weton yang dalam kepercayaan Jawa kerap dikaitkan dengan kelancaran rezeki, sebagaimana dilansir dari kanal YouTube LARAS SUKERTA.

1. Senin Wage

Orang yang lahir pada Senin Wage kerap digambarkan sebagai pribadi yang rajin dan memiliki semangat untuk bekerja. Mereka juga dipercaya mempunyai kepekaan dalam melihat kesempatan yang muncul di sekitarnya.

Karakter tersebut dianggap dapat membantu mereka ketika menjalankan pekerjaan maupun usaha. Kemampuan melihat peluang akan menjadi lebih berarti apabila disertai keberanian untuk mencoba dan konsistensi dalam menjalankannya.

Meski demikian, weton bukanlah jaminan datangnya kekayaan. Bagi pemilik Senin Wage, potensi tersebut tetap perlu diikuti dengan kedisiplinan, kerja keras, serta kemampuan mengelola hasil yang diperoleh.

2. Rabu Pahing

Rabu Pahing termasuk weton yang dalam tradisi Jawa sering dikaitkan dengan kecerdasan dan kemampuan berkomunikasi. Pemiliknya dipercaya mudah membangun hubungan dengan orang lain dan mampu membuat orang merasa nyaman ketika berinteraksi.

Kemampuan tersebut dapat menjadi modal berharga dalam pekerjaan yang membutuhkan jaringan luas, termasuk bisnis dan aktivitas profesional lainnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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