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Rabbany Wanadriani
Senin, 20 Juli 2026 | 19.45 WIB

7 Shio yang Disebut Makin Tua Makin Tajir, Nikmati Hasil Kerja Keras di Masa Depan

Ilustrasi shio yang kaya raya (Magnific) - Image

Ilustrasi shio yang kaya raya (Magnific)

JawaPos.com – Perjalanan menuju kesuksesan dan kemapanan finansial membutuhkan proses yang panjang. Kekayaan umumnya tidak diperoleh secara instan, melainkan melalui pengalaman, kerja keras, perkembangan diri, serta berbagai peluang yang datang seiring waktu.

Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan keberuntungan yang berbeda dalam perjalanan hidupnya. Beberapa shio disebut memiliki potensi untuk mencapai masa kejayaan ketika usia semakin matang, terutama dalam hal karier, keuangan, dan kestabilan hidup.

Bertambahnya usia dianggap dapat membawa lebih banyak pengalaman serta kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, sehingga peluang menuju kehidupan yang lebih makmur pun semakin terbuka.

Mengutip ulasan dari Rezeki & Hoki, berikut tujuh shio yang dipercaya berpotensi semakin kaya dan menikmati kelimpahan hidup seiring bertambahnya usia.

1. Kerbau

Meskipun terlihat lambat dan kurang beruntung, namun shio Kerbau diyakini memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan.

Mereka cenderung lebih hemat dan berpikir panjang sebelum mengambil keputusan finansial.

Menuju usia 50 sampai 70 tahun, mereka dapat meraih kesuksesan finansial yang besar.

2. Naga

Shio Naga memiliki karisma kuat dan selalu dikelilingi keberuntungan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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