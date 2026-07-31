Rezeki Datang Tak Terduga, 4 Shio Ini Diramal Masuki Masa Keemasan

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)
JawaPos.com - Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan energi yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya diyakini sedang berada dalam fase yang membawa peluang besar, terutama dalam urusan karier, bisnis, dan keuangan.
Menurut kepercayaan tersebut, ada beberapa shio yang diperkirakan mendapatkan aliran keberuntungan lebih kuat. Rezeki bisa hadir melalui berbagai jalan, mulai dari kesempatan kerja, perkembangan usaha, hingga pertemuan dengan orang-orang yang membawa peluang baru.
Meski keberuntungan tidak terlepas dari usaha dan keputusan pribadi, empat shio berikut disebut memiliki potensi mengalami perubahan positif dalam kehidupan finansialnya.
Dilansir dari kanal YouTube Naura Kom, berikut empat shio yang dipercaya berpeluang mendapatkan peningkatan rezeki dan kemakmuran.
Shio Naga sejak lama dikenal sebagai simbol kekuatan, ambisi, dan keberanian dalam budaya Tiongkok. Mereka biasanya memiliki mimpi besar serta semangat tinggi untuk mencapai tujuan.
Memasuki fase keberuntungan, pemilik Shio Naga diprediksi akan menemukan berbagai peluang yang mendukung perkembangan karier maupun bisnis.
Kesempatan besar seperti proyek baru, peningkatan jabatan, atau peluang usaha dapat menjadi jalan bagi mereka untuk meningkatkan kondisi finansial.
Bagi Shio Naga, periode ini menjadi waktu untuk menikmati hasil dari kerja keras yang selama ini telah dilakukan. Kepercayaan diri yang semakin kuat juga membantu mereka berani mengambil langkah lebih besar.
Shio Kerbau dikenal sebagai pribadi yang tekun, sabar, dan memiliki daya juang tinggi. Mereka sering menjalani proses panjang tanpa banyak mengeluh.
Walaupun terkadang hasil kerja mereka tidak langsung terlihat, ketekunan tersebut dipercaya akan membawa keuntungan besar ketika waktunya tiba.
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