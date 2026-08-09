Peluang Uang Datang Bertubi-tubi, 7 Shio Ini Disebut Sedang Berada di Masa Keemasan

JawaPos.com – Dalam tradisi astrologi Tionghoa, shio tidak hanya digunakan untuk menggambarkan karakter seseorang, tetapi juga kerap dikaitkan dengan peruntungan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk urusan finansial.

Perubahan energi, siklus tahunan, serta keseimbangan lima unsur atau Wu Xing dipercaya dapat memengaruhi perjalanan keberuntungan masing-masing shio. Berdasarkan kepercayaan tersebut, ada beberapa shio yang disebut memiliki peluang lebih besar untuk mengalami peningkatan rezeki.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh shio yang disebut sedang berada dalam periode dengan peluang finansial yang menjanjikan.

Ramalan ini tentu merupakan bagian dari kepercayaan astrologi dan tidak dapat dijadikan jaminan mengenai kondisi keuangan seseorang. Berikut tujuh shio yang dimaksud.

1. Shio Tikus Shio Tikus dikenal sebagai sosok yang cerdik, pandai membaca situasi, dan memiliki naluri bisnis yang kuat.

Dalam ramalan tersebut, energi keberuntungan disebut sedang mendukung shio Tikus. Kondisi ini dipercaya dapat membuka kesempatan baru dalam bisnis, investasi, maupun pekerjaan.

Tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, peluang yang muncul juga disebut dapat membantu memperbesar tabungan atau menambah aset.

Pemilik shio Tikus disarankan untuk tidak mengabaikan hubungan dengan orang-orang yang sudah dikenal sebelumnya. Relasi lama dapat menjadi jalan munculnya informasi maupun peluang baru.

2. Shio Naga Shio Naga digambarkan sebagai salah satu shio dengan karakter penuh percaya diri dan jiwa kepemimpinan.