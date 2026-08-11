Aquarius hingga Virgo, 5 Zodiak Ini Disebut Punya Kecerdasan di Atas Rata-Rata

ilustrasi orang dengan IQ tinggi. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Setiap zodiak dalam astrologi dipercaya memiliki karakter dan kecenderungan yang berbeda. Ada yang dikenal berani, mudah bergaul, penuh kreativitas, hingga memiliki pola pikir yang sangat analitis.
Kecerdasan sendiri tidak selalu terlihat dari seberapa banyak seseorang berbicara. Ada orang yang lebih banyak mengamati, berpikir dalam diam, lalu menunjukkan kemampuan mereka ketika menghadapi persoalan tertentu.
Dalam astrologi, beberapa zodiak bahkan dipercaya mempunyai karakter yang mendukung kemampuan intelektual, seperti rasa ingin tahu tinggi, kemampuan menganalisis, cepat beradaptasi, serta ketelitian dalam memecahkan masalah.
Dilansir AstroTalk, berikut lima zodiak yang disebut memiliki karakter dengan kecenderungan intelektual kuat.
Baca Juga:Rezeki Mengalir Deras! 7 Zodiak Ini Diramal Raih Keberuntungan Besar di Pertengahan Agustus
Perlu dicatat, astrologi tidak dapat digunakan untuk menentukan nilai IQ seseorang. Tingkat kecerdasan secara ilmiah perlu diukur melalui metode dan tes psikologis yang terstandar.
Aquarius dikenal sebagai pribadi yang tidak mudah menerima sesuatu hanya karena sudah menjadi kebiasaan.
Mereka cenderung senang mengeksplorasi gagasan baru, mempertanyakan berbagai hal, dan mencari sudut pandang yang berbeda.
Sikap mandiri terkadang membuat Aquarius terlihat tidak terlalu peduli terhadap pendapat orang lain. Padahal, mereka sering kali sedang sibuk mengolah berbagai pemikiran di dalam kepala.
Rasa ingin tahu yang besar membuat Aquarius digambarkan sebagai sosok yang senang belajar dan mengeksplorasi berbagai kemungkinan.
Scorpio kerap dikenal sebagai zodiak yang intens dan penuh perhatian terhadap sesuatu yang dianggap penting.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya
Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ
Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates
Siaran Tunda Moto3 Inggris 2026! Ini Jadwal dan Link Live Streaming Veda Ega Pratama di Silverstone
Juara Piala Presiden 2026! 3 Pemain Persebaya Jalani Pemulihan Jelang Super League 2026/2027