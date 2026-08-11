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Rabbany Wanadriani
Selasa, 11 Agustus 2026 | 19.41 WIB

Aquarius hingga Virgo, 5 Zodiak Ini Disebut Punya Kecerdasan di Atas Rata-Rata

ilustrasi orang dengan IQ tinggi. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang dengan IQ tinggi. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Setiap zodiak dalam astrologi dipercaya memiliki karakter dan kecenderungan yang berbeda. Ada yang dikenal berani, mudah bergaul, penuh kreativitas, hingga memiliki pola pikir yang sangat analitis.

Kecerdasan sendiri tidak selalu terlihat dari seberapa banyak seseorang berbicara. Ada orang yang lebih banyak mengamati, berpikir dalam diam, lalu menunjukkan kemampuan mereka ketika menghadapi persoalan tertentu.

Dalam astrologi, beberapa zodiak bahkan dipercaya mempunyai karakter yang mendukung kemampuan intelektual, seperti rasa ingin tahu tinggi, kemampuan menganalisis, cepat beradaptasi, serta ketelitian dalam memecahkan masalah.

Dilansir AstroTalk, berikut lima zodiak yang disebut memiliki karakter dengan kecenderungan intelektual kuat.

Perlu dicatat, astrologi tidak dapat digunakan untuk menentukan nilai IQ seseorang. Tingkat kecerdasan secara ilmiah perlu diukur melalui metode dan tes psikologis yang terstandar.

1. Aquarius – Gemar Menggali Ide Baru

Aquarius dikenal sebagai pribadi yang tidak mudah menerima sesuatu hanya karena sudah menjadi kebiasaan.

Mereka cenderung senang mengeksplorasi gagasan baru, mempertanyakan berbagai hal, dan mencari sudut pandang yang berbeda.

Sikap mandiri terkadang membuat Aquarius terlihat tidak terlalu peduli terhadap pendapat orang lain. Padahal, mereka sering kali sedang sibuk mengolah berbagai pemikiran di dalam kepala.

Rasa ingin tahu yang besar membuat Aquarius digambarkan sebagai sosok yang senang belajar dan mengeksplorasi berbagai kemungkinan.

2. Scorpio – Suka Mengungkap Hal Tersembunyi

Scorpio kerap dikenal sebagai zodiak yang intens dan penuh perhatian terhadap sesuatu yang dianggap penting.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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