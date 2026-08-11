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Tazkia Royyan Hikmatiar
Selasa, 11 Agustus 2026 | 18.16 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 11 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik)

JawaPos.com – Ramalan zodiak Pisces hari ini diprediksi perlu mengandalkan kesabaran dan keteguhan dalam menjalani berbagai aktivitas hari ini. 

Perencanaan yang dilakukan sejak awal akan membantu Anda menghadapi situasi yang mungkin membutuhkan pengorbanan kenyamanan.

Di tengah tantangan tersebut, Pisces tetap memiliki peluang menunjukkan kemampuan terbaik dalam pekerjaan.

Namun, urusan asmara, keuangan, dan kesehatan keluarga membutuhkan perhatian agar tidak menimbulkan tekanan tambahan.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Pisces, Selasa (11/8), dikutip dari horoskop harian berdasarkan tanda Bulan.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Secara umum, Pisces disarankan bersabar dan tetap teguh pada pendekatan yang sudah direncanakan.

Jangan mengambil keputusan secara terburu-buru hanya karena situasi terasa kurang nyaman. 

Rencanakan berbagai aktivitas sejak jauh-jauh hari. Ada kemungkinan Anda harus mengorbankan sebagian kenyamanan untuk mencapai tujuan.

Cinta Pisces

Kekhawatiran tertentu dapat membuat Pisces merasa stres dalam hubungan. Jika dibiarkan, perasaan tersebut berpotensi mengganggu keharmonisan dengan pasangan.

Cobalah tidak terlalu larut dalam pikiran negatif. Bicarakan hal-hal yang mengganjal dengan tenang agar hubungan tetap berjalan dengan nyaman dan saling memahami.

Editor: Bayu Putra
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Sumber: Astroved.com
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