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Tazkia Royyan Hikmatiar
Selasa, 11 Agustus 2026 | 18.01 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 11 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi Scorpio (Magnific/macrovector_official) - Image

Ilustrasi Scorpio (Magnific/macrovector_official)

JawaPos.com – Ramalan zodiak Scorpio hari ini diprediksi perlu bekerja lebih keras untuk mendapatkan hasil yang diinginkan hari ini. Sejumlah tantangan mungkin membuat perjalanan terasa tidak mudah, terutama ketika kepercayaan diri mulai menurun.

Situasi tersebut dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan hingga hubungan asmara dan keuangan. Karena itu, penting bagi Scorpio untuk mengendalikan pikiran serta tidak membiarkan perasaan negatif menghambat kemajuan.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Scorpio, Selasa (11/8), dikutip dari horoskop harian berdasarkan tanda Bulan.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Secara umum, hari ini mungkin terasa lebih berat dibandingkan biasanya. Scorpio perlu mengerahkan usaha lebih besar untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Kepercayaan diri yang menurun dapat menjadi salah satu hambatan terbesar. Jangan biarkan keraguan terhadap kemampuan diri sendiri membuat langkah Anda terhenti.

Cinta Scorpio

Dalam hubungan asmara, Scorpio mungkin merasa tidak aman terhadap pasangan. Perasaan tersebut berpotensi membuat Anda terlalu banyak berpikir dan memengaruhi keharmonisan hubungan.

Cobalah untuk tidak membiarkan rasa curiga atau kekhawatiran menguasai pikiran. Berikan ruang untuk komunikasi yang terbuka agar hubungan tetap berjalan dengan sehat.

Karier Scorpio

Pekerjaan mungkin tidak berjalan sesuai harapan. Sejumlah tugas berpotensi tertunda dan kondisi tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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