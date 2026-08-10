15 Tanggal Lahir Berhati Malaikat! Ketulusan Hatinya Diyakini Membawa Rezeki Lancar dan Kebahagiaan

ilustrasi tanggal lahir./(Freepik)
JawaPos.com – Karakter seseorang kerap kali dikaitkan dengan tanggal lahirnya, termasuk dalam hal kebaikan hati dan kemurahan rezeki.
Dalam kepercayaan tertentu, ada sejumlah tanggal lahir yang diyakini memiliki energi positif luar biasa—mereka yang lahir pada tanggal ini disebut berhati malaikat, penuh empati, dan gemar membantu tanpa pamrih.
Bukan hanya itu, banyak yang percaya bahwa kebaikan yang mereka tabur akan kembali dalam bentuk keberuntungan dan kelancaran rezeki.
Fenomena ini juga bersinggungan dengan ilmu numerologi, yang menilai angka-angka tertentu dapat memengaruhi sifat dan sikap seseorang. Beberapa di antaranya bahkan dianggap memiliki panggilan hidup untuk menebar kebaikan di sekitarnya.
Dilansir dari YouTube Ilmu Kejawen, berikut 15 tanggal lahir yang diyakini memiliki hati malaikat dan rezeki yang mengalir deras tanpa henti.
1. Tanggal 6, 16, dan 26
Mereka yang lahir pada tanggal ini dikenal bijaksana, penuh empati, dan cenderung bertindak nyata ketimbang sekadar berbicara.
Kepekaan terhadap kebutuhan orang lain membuat mereka dihormati dan dicintai di lingkungannya.
Konon, rezeki mereka mengalir sebagai balasan dari kebaikan yang rutin mereka lakukan, menjadikan hidup mereka penuh dukungan sosial dan kedamaian.
2. Tanggal 2, 12, dan 22
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