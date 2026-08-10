Ingin Mencapai Kebahagiaan di Masa Penuh Ketidakpastian seperti Saat Ini, Pegang 7 Kunci Kebahagiaan

seseorang yang tidak layak dipertahankan dalam hidup./Magnific/yanalya
JawaPos.com - Kita hidup di zaman yang aneh.
Teknologi berkembang begitu cepat, tetapi banyak orang justru merasa semakin cemas. Informasi datang tanpa henti, tetapi ketenangan terasa semakin mahal. Kita bisa mengetahui apa yang terjadi di belahan dunia lain hanya dalam hitungan detik, namun sering kali kesulitan memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri sendiri.
Hari ini kita mungkin merasa aman. Besok, sebuah kabar buruk bisa mengubah rencana.
Pekerjaan bisa berubah. Kondisi ekonomi bisa berubah. Hubungan bisa berubah. Rencana hidup bisa berantakan. Apa yang kita yakini akan terjadi lima tahun ke depan, belum tentu terjadi lima bulan dari sekarang.
Itulah sebabnya banyak orang mengejar kebahagiaan dengan cara yang sebenarnya justru melelahkan.
Mereka berpikir:
"Kalau penghasilan saya sudah lebih besar, saya akan bahagia."
"Kalau saya sudah punya pasangan, saya akan tenang."
"Kalau pekerjaan saya sudah mapan, hidup saya akan terasa lengkap."
"Kalau semua masalah selesai, saya akan bisa menikmati hidup."
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