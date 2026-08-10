Tak Disangka! 5 Shio Ini Dipercaya Mendapat Balasan Karma Baik dalam Bentuk Rezeki

Ilustrasi shio yang sukses finansial. (Freepik)
JawaPos.com – Setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus dipercaya akan meninggalkan energi positif dalam kehidupan. Setidaknya, itulah salah satu pandangan yang muncul dalam astrologi Tionghoa.
Dalam kepercayaan tersebut, karma baik yang dibangun melalui kesabaran, kerja keras, dan kepedulian terhadap sesama diyakini dapat membuka jalan menuju keberuntungan.
Beberapa shio bahkan disebut memiliki perjalanan hidup yang menarik. Setelah melewati berbagai tantangan, mereka dipercaya akan memasuki fase yang lebih cerah, termasuk dalam urusan finansial.
Kenaikan rezeki tersebut tidak selalu digambarkan datang secara tiba-tiba. Bisa berupa kesempatan baru, kemajuan pekerjaan, perkembangan bisnis, hingga datangnya orang-orang yang membantu membuka jalan kesuksesan.
Lantas, shio apa saja yang disebut sedang menuai karma baik?
Berikut lima shio yang dipercaya memiliki keberuntungan finansial berkat karma positif, sebagaimana dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki.
Pemilik Shio Naga dikenal sebagai sosok yang kuat dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan.
Dalam astrologi Tionghoa, karakter tersebut dipercaya menjadi salah satu alasan mengapa mereka mampu melewati berbagai ujian sebelum akhirnya menikmati hasil perjuangan.
Keberuntungan yang datang pun tidak selalu berkaitan dengan uang. Kehidupan keluarga yang harmonis, kesehatan, serta kesempatan untuk berkembang juga dianggap sebagai bagian dari keberkahan.
Shio Naga dipercaya memiliki kemampuan mengubah situasi sulit menjadi peluang baru.
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