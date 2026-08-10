Lahir di Tanggal Ini? Anda Dipercaya Punya Kepercayaan Diri di Atas Rata-rata

JawaPos.com – Kepercayaan diri membuat seseorang lebih berani mengambil keputusan, menyampaikan pendapat, dan menghadapi berbagai tantangan.

Dalam numerologi, tanggal kelahiran tertentu dipercaya memiliki karakter yang berkaitan dengan rasa percaya diri, kemandirian, ambisi, hingga keberanian menunjukkan kemampuan diri.

Meski demikian, kepercayaan diri yang terlalu kuat terkadang dapat disalahartikan sebagai sikap arogan. Seseorang yang terlalu fokus pada pencapaian pribadi juga berisiko kurang memperhatikan perasaan maupun sudut pandang orang lain.

Karena itu, rasa percaya diri akan menjadi lebih positif apabila diimbangi dengan empati, kemampuan mendengarkan, dan kesediaan bekerja sama.

Lantas, tanggal lahir apa saja yang dipercaya memiliki karakter percaya diri tinggi?

Berikut lima kelompok tanggal lahir yang dirangkum dari English Jagran.

1. Tanggal 10, 19, dan 28 Orang yang lahir pada tanggal 10, 19, atau 28 dalam numerologi dipercaya mempunyai karakter mandiri, intuitif, dan cukup kuat dalam mengatur kehidupannya sendiri.

Mereka biasanya memiliki tujuan yang jelas dan tidak mudah bergantung kepada orang lain.

Keyakinan terhadap kemampuan diri menjadi salah satu kekuatan utama mereka. Namun, fokus yang terlalu besar terhadap target pribadi terkadang membuat mereka terlihat kurang memperhatikan kebutuhan orang lain.