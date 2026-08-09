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Rabbany Wanadriani
Senin, 10 Agustus 2026 | 02.08 WIB

Lahir di Bawah Bintang Keberuntungan! 8 Tanggal Lahir Bernasib Baik dan Banyak Rezeki Mengalir

Ilustrasi tanggal lahir yang selalu beruntung / Freepik/ lookstudio - Image

Ilustrasi tanggal lahir yang selalu beruntung / Freepik/ lookstudio

JawaPos.com – Banyak orang berjuang untuk sukses, bekerja tanpa lelah untuk mencapai tujuan mereka.

Namun, beberapa orang, terlepas dari upaya, tidak mencapai hasil yang diinginkan dan malah menyalahkan nasib buruk mereka.

Kendati begitu, orang-orang dengan tanggal lahir tertentu tampaknya mudah menarik keberuntungan dan nasib baik.

Menurut numerologi, 8 tanggal lahir kemungkinan besar berkaitan dengan kelahiran di bawah bintang keberuntungan, seperti dilansir menafn.

1. Tanggal 3

Mereka yang lahir pada tanggal 3 memiliki daya tarik alami dan kefasihan berbicara. Mereka meraih kesuksesan dengan cepat dan mudah terhubung dengan orang lain.

Peluang akan menghampiri dan mereka menerima dukungan dengan mudah.

Karisma dan kelincahan mereka memukau semua orang dan kualitas tersebut membawa peluang lebih lanjut.

2. Tanggal 6

Tanggal 6 melambangkan cinta, kedamaian, dan keluarga.

Editor: Hanny Suwindari
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