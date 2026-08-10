3 Weton yang Masuki Usia Paruh Baya di Tahun 2026 ini Hidupnya Capai Puncak Kekayaan

JawaPos.com - Usia paruh baya memanglah biasa disebut sebagai fase puncak dari keberhasilan seseorang.

Sering kali keberhasilan dan kemapanan dalam hidup diraih di periode ini walaupun tidak semua orang bisa cukup beruntung merasakannya.

Namun, di tahun 2026 ini sendiri dikatakan ada segelintir orang yang bisa merasakan kejayaan hidup tersebut.

Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang memasuki usia paruh baya di tahun 2026 diramalkan hidupnya akan mencapai puncak kekayaan saat duit tak berhenti berdatangan.

1. Weton Senin Wage

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Senin Wage merupakan orang yang pandai mengelola.

Dalam banyak hal, mereka sangat pandai mengatur segala sesuatunya dengan baik, termasuk soal keuangan.

Mereka yang berweton satu ini dan memasuki usia paruh baya di tahun 2026 dikatakan merasakan kelimpahan rezeki.

Serangkaian kesuksesan di tempat kerja maupun bisnis akan diperoleh hingga uang dalam jumlah besar pun datang mengikuti.