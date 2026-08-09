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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 10 Agustus 2026 | 04.31 WIB

3 Shio dengan Energi Paling Kuat, Menarik Kesuksesan Mulai 10 Agustus 2026, Menurut Astrologi!

Ilustrasi shio (freepik) - Image

Ilustrasi shio (freepik)

JawaPos.com - Menurut ramalan, ada tiga shio yang diprediksi memiliki energi kuat untuk menarik kesuksesan, keberuntungan, dan kekayaan mulai 10 Agustus 2026. 

Memasuki Senin, 10 Agustus 2026, energi keberuntungan diprediksi semakin terasa bagi beberapa pemilik shio. 

Dalam astrologi Tiongkok, perubahan energi sepanjang bulan dapat menciptakan momentum tertentu yang mendorong seseorang untuk lebih mudah melihat peluang, mengambil langkah penting, serta membuka jalan menuju kesuksesan dan kemakmuran.

Kesuksesan dan keberuntungan yang dimaksud tidak selalu hadir dalam bentuk uang yang datang secara tiba-tiba. 

Rezeki juga dapat muncul melalui pekerjaan baru, peningkatan pendapatan, perkembangan bisnis, tawaran kerja sama, keputusan finansial yang tepat, hingga pertemuan dengan orang-orang yang membantu membuka pintu kesempatan.

Namun pada Pekan yang dimulai pada 10 Agustus 2026 menjadi bagian penting dari momentum astrologi bulan Agustus. 

Bagi sejumlah shio, periode ini diprediksi menjadi waktu untuk lebih fokus terhadap tujuan, memperkuat rutinitas, dan berani mengambil langkah yang dapat membawa perubahan terhadap kondisi finansial.

Dikutip dari laman Your Tango, disebut ada tiga shio yang diprediksi menarik kekayaan dan kesuksesan sepanjang Agustus 2026. 

Editor: Novia Tri Astuti
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