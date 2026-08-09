5 Shio yang Dipercaya Mendapat Berkah Kekayaan dan Kesuksesan, Ada Macan hingga Kuda

shio dikaruniai kekayaan, rezeki dan harapan kata astrologi Tionghoa. (Freepik/ jcomp)
JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki karakter serta peruntungan yang berbeda. Sejumlah shio bahkan disebut mempunyai peluang lebih besar untuk memperoleh keberuntungan, kemakmuran, dan kesempatan baru dalam perjalanan hidupnya.
Keberadaan Dewi Fortuna atau Dewi Rezeki dalam ramalan tersebut kerap dijadikan simbol datangnya keberlimpahan dan terbukanya peluang. Mereka yang berada di bawah energi positif tersebut dipercaya dapat lebih mudah menemukan jalan menuju kesuksesan.
Namun, ramalan shio pada dasarnya merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya, sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan seseorang.
Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang disebut memiliki peluang mendapatkan kekayaan, rezeki, dan harapan baru berdasarkan astrologi Tionghoa.
Baca Juga:3 Shio yang Bisa Jadi Kaya Raya di Tahun 2026, Rezeki Datang dari Banyak Tempat Saking Pintarnya
Berikut ulasannya:
Pemilik shio Macan dikenal mempunyai karakter pemberani, tegas, dan memiliki keinginan kuat untuk mencapai tujuan. Sifat tersebut dipercaya menjadi salah satu modal utama untuk mengejar keberhasilan.
Dalam ramalan ini, Dewi Fortuna disebut memberikan dukungan kepada shio Macan agar mampu memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Keberanian dan rasa percaya diri dapat membantu mereka menghadapi tantangan, termasuk dalam urusan pekerjaan maupun karier.
Meski demikian, ada sisi kepribadian yang perlu dikendalikan. Sikap terlalu keras, egois, atau mudah bertindak agresif dapat menjadi penghambat.
Karena itu, shio Macan disarankan untuk lebih mengutamakan kebijaksanaan dan menghargai orang-orang di sekitarnya. Jika mampu menyeimbangkan keberanian dengan sikap dewasa, peluang menuju kehidupan yang lebih mapan dipercaya semakin terbuka.
Shio Monyet identik dengan kecerdasan, kreativitas, dan kemampuan melihat peluang dari berbagai situasi. Karakter tersebut membuat mereka dipercaya memiliki potensi untuk berkembang dalam bidang bisnis maupun pekerjaan.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026
Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup
Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer
Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?
Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates