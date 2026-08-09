5 Shio yang Dipercaya Mendapat Berkah Kekayaan dan Kesuksesan, Ada Macan hingga Kuda

JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki karakter serta peruntungan yang berbeda. Sejumlah shio bahkan disebut mempunyai peluang lebih besar untuk memperoleh keberuntungan, kemakmuran, dan kesempatan baru dalam perjalanan hidupnya.

Keberadaan Dewi Fortuna atau Dewi Rezeki dalam ramalan tersebut kerap dijadikan simbol datangnya keberlimpahan dan terbukanya peluang. Mereka yang berada di bawah energi positif tersebut dipercaya dapat lebih mudah menemukan jalan menuju kesuksesan.

Namun, ramalan shio pada dasarnya merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya, sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang disebut memiliki peluang mendapatkan kekayaan, rezeki, dan harapan baru berdasarkan astrologi Tionghoa.

Berikut ulasannya:

1. Shio Macan Pemilik shio Macan dikenal mempunyai karakter pemberani, tegas, dan memiliki keinginan kuat untuk mencapai tujuan. Sifat tersebut dipercaya menjadi salah satu modal utama untuk mengejar keberhasilan.

Dalam ramalan ini, Dewi Fortuna disebut memberikan dukungan kepada shio Macan agar mampu memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Keberanian dan rasa percaya diri dapat membantu mereka menghadapi tantangan, termasuk dalam urusan pekerjaan maupun karier.

Meski demikian, ada sisi kepribadian yang perlu dikendalikan. Sikap terlalu keras, egois, atau mudah bertindak agresif dapat menjadi penghambat.

Karena itu, shio Macan disarankan untuk lebih mengutamakan kebijaksanaan dan menghargai orang-orang di sekitarnya. Jika mampu menyeimbangkan keberanian dengan sikap dewasa, peluang menuju kehidupan yang lebih mapan dipercaya semakin terbuka.