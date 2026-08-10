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Rabbany Wanadriani
Selasa, 11 Agustus 2026 | 02.14 WIB

5 Zodiak dengan Potensi Finansial Kuat, Rezeki Datang dari Berbagai Arah

Ilustrasi zodiak kaya raya. Sumber foto: Freepik - Image

Ilustrasi zodiak kaya raya. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Setiap orang tentu memiliki cara berbeda dalam membangun kehidupan yang mapan. Ada yang mengandalkan ketekunan, keberanian mengambil peluang, kreativitas, hingga kemampuan membaca perubahan.

Dalam astrologi, karakter-karakter tersebut sering dikaitkan dengan zodiak tertentu. Beberapa di antaranya bahkan dipercaya memiliki kecenderungan yang membuat peluang finansial lebih mudah datang.

Meski begitu, anggapan mengenai zodiak pembawa kekayaan merupakan bagian dari astrologi dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kondisi finansial seseorang.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima zodiak yang disebut memiliki daya tarik kuat terhadap peluang, kesuksesan, dan kemakmuran.

1. Leo

Leo dikenal sebagai pribadi yang percaya diri dan memiliki kemampuan alami untuk tampil menonjol. Karakter tersebut dapat menjadi modal ketika mereka mengejar kesuksesan dalam pekerjaan maupun bisnis.

Kreativitas yang dimiliki Leo juga membuat mereka tidak takut mengembangkan ide menjadi sesuatu yang bernilai secara ekonomi.

Mereka cenderung berani mengambil kesempatan ketika peluang muncul. Ditambah kemampuan berkomunikasi dan membangun relasi, Leo dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk membuka pintu kesuksesan.

Dalam pandangan astrologi, kombinasi percaya diri, kreativitas, dan keberanian inilah yang membuat Leo kerap dikaitkan dengan kemakmuran.

2. Sagitarius

Sagitarius merupakan tipe pribadi yang senang belajar, mencoba pengalaman baru, dan memperluas wawasan.

Rasa ingin tahu yang besar membuat mereka tidak mudah puas dengan satu pilihan. Mereka berani menjelajahi bidang baru dan mencoba jalur yang mungkin belum terpikirkan oleh orang lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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