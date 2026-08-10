4 Zodiak yang Diprediksi Mudah Meraih Kemapanan, Apa Rahasianya?

JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara berbeda dalam mengejar kesuksesan finansial. Ada yang gemar mengambil peluang besar, sementara lainnya lebih memilih membangun kekayaan secara perlahan melalui perencanaan dan disiplin.

Dalam astrologi, karakter tersebut kerap dikaitkan dengan zodiak tertentu. Beberapa zodiak dipercaya memiliki sifat yang mendukung kemampuan mengelola uang, melihat peluang, hingga membangun kestabilan finansial.

Meski ramalan zodiak tidak dapat dijadikan patokan pasti mengenai masa depan seseorang, kepercayaan astrologi menarik untuk disimak sebagai hiburan.

Dilansir dari AstroTalk, berikut empat zodiak yang disebut memiliki potensi besar untuk mencapai kemapanan finansial.

1. Capricorn Capricorn dikenal sebagai sosok yang serius ketika mengejar tujuan. Mereka cenderung tidak mudah tergoda oleh hasil instan dan lebih memilih membangun sesuatu secara bertahap.

Karakter disiplin menjadi salah satu kekuatan utama Capricorn. Ketika sudah menetapkan target, mereka akan berusaha menyusun langkah yang jelas untuk mencapainya.

Dalam urusan keuangan, Capricorn juga digambarkan cukup berhati-hati. Mereka cenderung mempertimbangkan kebutuhan sebelum mengeluarkan uang dan tidak mudah menghabiskan penghasilan untuk sesuatu yang kurang penting.

Bagi Capricorn, kestabilan finansial merupakan sesuatu yang harus dibangun sejak awal. Karena itu, menabung dan mengalokasikan uang untuk kebutuhan masa depan sering dianggap lebih menarik daripada mengejar kesenangan sesaat.

2. Taurus Taurus merupakan zodiak yang kerap dikaitkan dengan kecintaan terhadap kenyamanan dan kehidupan yang stabil.