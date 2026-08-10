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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 11 Agustus 2026 | 01.06 WIB

Khusus Jomblo! 4 Zodiak Ini Disebut Paling Kuat Menarik Cinta Sejati, Menurut Astrologi

ilustrasi zodiak yang menemukan cinta sejati (magnific) - Image

ilustrasi zodiak yang menemukan cinta sejati (magnific)

JawaPos.com - Khusus para jomblo, empat zodiak ini disebut punya energi kuat menarik cinta sejati. 

Simak zodiak yang diprediksi lebih mudah menemukan hubungan romantis yang tulus dan bermakna.

Ya, menjadi jomblo bukan berarti seseorang harus selamanya menjalani kehidupan tanpa pasangan. 

Ada kalanya masa sendiri justru menjadi periode penting untuk mengenal diri, menyembuhkan luka lama, serta memahami seperti apa hubungan yang benar-benar diinginkan.

Namun dalam astrologi, perubahan energi tertentu kerap dikaitkan dengan kesempatan baru dalam kehidupan asmara. 

Bagi sebagian zodiak, periode tersebut dapat menjadi momentum untuk membuka hati, bertemu seseorang yang memiliki kecocokan emosional, atau menyadari bahwa hubungan yang selama ini dicari mungkin datang dari arah yang tidak terduga.

Bukan sekadar tentang memiliki pasangan, cinta sejati dalam konteks astrologi lebih berkaitan dengan hubungan yang memberikan rasa aman, komunikasi sehat, saling menghargai, dan keinginan untuk tumbuh bersama. 

Karena itu, para jomblo tidak perlu terburu-buru menerima seseorang hanya karena takut sendirian.

Editor: Novia Tri Astuti
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