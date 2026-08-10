Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 11 Agustus 2026 | 00.55 WIB

Peluang Rezeki Terbuka! Ramalan Shio Besok Selasa 11 Agustus 2026: Naga, Ular, Kuda, dan Kambing

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik) - Image

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)

JawaPos.com - Ramalan shio besok Selasa, 11 Agustus 2026 membagikan gambaran peruntungan menjelang pertengahan awal pekan. 

Setelah kembali menjalani rutinitas pada Senin, Selasa dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi langkah yang sudah dilakukan sekaligus menentukan prioritas berikutnya.

Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio memiliki karakter dan energi yang berbeda. Perbedaan tersebut membuat peluang maupun tantangan yang dihadapi setiap pemilik shio dapat terasa tidak sama, termasuk dalam urusan karier, keuangan, asmara, kehidupan sosial, dan kesehatan.

Bagi pemilik shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing, Selasa, 11 Agustus 2026, membawa dinamika yang cukup menarik. 

Ada shio yang berpeluang mendapatkan perkembangan positif dalam pekerjaan dan keuangan, sementara lainnya perlu mengendalikan emosi serta lebih cermat sebelum mengambil keputusan.

Ramalan shio bukan kepastian mengenai masa depan. Prediksi ini dapat dijadikan bacaan ringan sekaligus bahan refleksi untuk membantu Anda mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan. 

Keputusan penting tetap perlu dibuat berdasarkan kondisi nyata dan pertimbangan yang matang.

Dilansir dari Astrology.com, berikut ramalan shio besok Selasa, 11 Agustus 2026, untuk shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
4 Shio Ini Diprediksi Lepas dari Masa Sulit pada 11 Agustus 2026, Ada Rezeki dan Jawaban yang Dinant - Image
Zodiak

4 Shio Ini Diprediksi Lepas dari Masa Sulit pada 11 Agustus 2026, Ada Rezeki dan Jawaban yang Dinant

Selasa, 11 Agustus 2026 | 03.58 WIB

Ramalan Zodiak Selasa 11 Agustus 2026: Leo, Virgo, Libra, Scorpio - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Selasa 11 Agustus 2026: Leo, Virgo, Libra, Scorpio

Selasa, 11 Agustus 2026 | 03.35 WIB

Ramalan Shio Selasa 11 Agustus 2026: Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, Kambing - Image
Zodiak

Ramalan Shio Selasa 11 Agustus 2026: Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, Kambing

Selasa, 11 Agustus 2026 | 03.32 WIB

Terpopuler

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026 - Image
1

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026

2

Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup

3

Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer

4

Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?

5

Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

9

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

10

Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore