Bukan Sekadar Hari Lahir, 7 Weton Ini Dipercaya Membawa Hoki dan Kelancaran Rezeki

JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton tidak hanya dipandang sebagai penanda hari kelahiran. Bagi sebagian masyarakat, perpaduan hari dan pasaran kelahiran juga dipercaya dapat menggambarkan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang.

Karena itu, muncul kepercayaan mengenai sejumlah weton yang dianggap mempunyai pembawaan positif dalam urusan rezeki. Mereka dipercaya lebih mudah menemukan peluang, mendapatkan dukungan dari orang lain, atau memperoleh keberuntungan setelah melewati berbagai proses kehidupan.

Namun, keyakinan mengenai weton merupakan bagian dari tradisi dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kondisi ekonomi seseorang. Kerja keras, kemampuan, doa, serta cara seseorang mengambil keputusan tetap mempunyai peran penting dalam kehidupan.

Dilansir dari kanal YouTube LARAS SUKERTA, berikut tujuh weton yang dipercaya mempunyai keberuntungan dan jalan rezeki yang baik.

1. Minggu Kliwon Minggu Kliwon sering digambarkan sebagai weton dengan pembawaan percaya diri dan daya tarik yang kuat.

Pemilik weton ini dipercaya mampu membuat orang lain mudah mengenali dan mempercayai mereka. Sifat tegas dan keterbukaan dalam berkomunikasi juga dianggap menjadi modal dalam membangun hubungan profesional.

Peluang finansial bagi Minggu Kliwon kerap dikaitkan dengan jaringan pertemanan dan relasi yang luas. Semakin baik hubungan yang dibangun, semakin banyak pula kesempatan yang mungkin terbuka.

Meski begitu, sikap rendah hati tetap diperlukan agar kepercayaan yang diperoleh dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

2. Rabu Legi Rabu Legi disebut mempunyai karakter yang cukup kuat dalam mengelola urusan finansial.