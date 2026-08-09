Punya Hoki Berlimpah, 3 Weton Ini Konon Tak Sulit Menarik Rezeki

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, perpaduan antara hari dan pasaran kelahiran juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga urusan rezeki seseorang.

Dari berbagai kombinasi weton, ada sejumlah weton yang dipercaya mempunyai karakter kuat dalam mencari peluang. Mereka dianggap mampu memanfaatkan kesempatan, tetap tenang ketika menghadapi masalah, serta memiliki kegigihan dalam mengejar tujuan.

Karakter tersebut kemudian dikaitkan dengan anggapan bahwa pemilik weton tertentu memiliki "magnet rezeki" yang membuat peluang finansial lebih mudah datang.

Dilansir dari kanal YouTube NGAOS JAWA, terdapat tiga weton yang dipercaya memiliki daya tarik rezeki cukup kuat.

1. Rabu Legi Rabu Legi dipercaya memiliki perpaduan karakter berupa kecerdasan, ketenangan, dan intuisi yang cukup kuat.

Dalam menjalani kehidupan, pemilik weton ini disebut tidak terburu-buru ketika mengambil keputusan. Mereka lebih suka mengamati keadaan terlebih dahulu sebelum menentukan langkah.

Sikap tersebut membuat Rabu Legi dianggap mampu melihat peluang yang mungkin tidak diperhatikan oleh orang lain. Kesempatan yang datang pun tidak selalu dalam bentuk keuntungan besar sejak awal, tetapi bisa berkembang setelah dikelola dengan baik.

Pemilik weton Rabu Legi juga digambarkan mempunyai kemampuan membangun hubungan dengan orang lain. Relasi yang terjalin secara baik dipercaya dapat menjadi salah satu jalur datangnya peluang, baik dalam pekerjaan maupun usaha.

Ketika menghadapi persoalan, mereka cenderung berusaha menjaga pikiran tetap tenang. Kemampuan berpikir secara jernih inilah yang dianggap menjadi salah satu modal penting dalam mengembangkan karier atau bisnis.