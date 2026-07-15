IHSG Berpeluang Lanjut Menguat, Simak Rekomendasi Saham 15 Juli

Karyawan berada di dekat layar pergerakan IHSG di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (7/7/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan masih berpeluang melanjutkan penguatannya pada perdagangan Rabu (15/7), setelah ditutup menguat tipis sebesar 0,030 persen ke level 6,039 pada perdagangan Selasa (10/7).
MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan posisi IHSG saat ini sedang berada pada bagian dari wave (c) dari wave [iv] pada pola triangle, sehingga IHSG berpeluang menguat menguji 6,137-6,254. Cermati area koreksi terdekat yang diperkirakan berada di 5,974-6,020.
Adapun level support IHSG berada di 5,839 dan 5,607. Sementara itu, level resistance berada di 6,286 dan 6,599.
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MNC Sekuritas memberikan sejumlah rekomendasi saham yang dinilai menarik untuk dicermati, yakni PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI), PT Rukun Raharja Tbk (RAJA), PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR), dan PT Chandra Daya Investasi Tbk (CDIA).
Untuk saham CDIA, MNC Sekuritas merekomendasikan strategi Trading Buy. Saham CDIA diperkirakan terkoreksi ke level 635 disertai adanya tekanan jual, namun pergerakannya telah mampu berada di atas MA20.
Selama mampu bertahan di atas level 605 sebagai batas stop loss, posisi CDIA diperkirakan sedang berada pada bagian awal dari wave [A]. Investor disarankan melakukan Trading Buy pada kisaran 620–630, dengan target harga 715 hingga 755, serta menerapkan stop loss di bawah level 605.
Sementara itu, Saham RAJA diperkirakan akan menguat 1,55 persen ke level 4.590 dan didominasi oleh volume pembelian yang meningkat. Pergerakannya pun telah mampu berada di atas MA200. MNC Sekuritas memperkirakan posisi RAJA saat ini sedang berada di awal wave C dari wave (A).
Investor dapat melakukan Buy on Weakness pada rentang 4.340–4.560 dengan target harga 4.880 hingga 5.125 dan stop loss di bawah 3.920.
Untuk saham SMDR, MNC Sekuritas merekomendasikan strategi Trading Buy. Saham SMDR diperkirakan akan menguat 0,71 persen ke level 282 dan didominasi oleh volume pembelian yang meningkat. Pergerakannya pun juga mampu berada di atas MA20.
Posisi SMDR saat ini diperkirakan sedang berada pada bagian awal dari wave [iii] dari wave 1 pada skenario hitam. Investor disarankan melakukan Trading Buy di kisaran 276–282 dengan target harga 296 hingga 310, serta menerapkan stop loss di bawah level 270.
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