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Rabbany Wanadriani
Senin, 10 Agustus 2026 | 22.36 WIB

Dompet Berpotensi Makin Tebal, 3 Zodiak Ini Dapat Energi Kelimpahan Mulai 11 Agustus

ilustrasi zodiak banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Pekan 11–17 Agustus 2026 diprediksi menjadi periode yang membawa energi positif dalam urusan finansial bagi tiga zodiak.

Menurut astrologi, kesempatan untuk memperoleh kemajuan finansial tidak selalu datang hanya dengan mengejar uang sebanyak-banyaknya. Cara seseorang memandang kelimpahan, menghargai dirinya sendiri, serta mengelola kehidupan juga disebut dapat memengaruhi bagaimana ia menyikapi peluang yang datang.

Terlalu terpaku pada jumlah uang atau kondisi saldo rekening justru dapat membuat seseorang terus merasa kekurangan. Sebaliknya, membangun pola pikir yang lebih positif dan terbuka terhadap peluang diyakini dapat membantu menciptakan energi kelimpahan.

Energi tersebut dapat tercermin dari cara seseorang menggunakan waktunya, menjaga diri, menghargai kemampuan yang dimiliki, hingga menunjukkan kemurahan hati kepada orang lain.

Mulai Senin, 11 Agustus 2026, terdapat tiga zodiak yang disebut memiliki peluang lebih besar untuk mengalami perkembangan positif dalam hal keuangan.

Dilansir dari YourTango, berikut tiga zodiak yang diprediksi mendapatkan dorongan energi finansial pada 11–17 Agustus 2026.

1. Cancer

Cancer diprediksi memasuki periode yang lebih ringan dan penuh peluang mulai 11 Agustus 2026.

Pada fase ini, Cancer didorong untuk semakin memahami nilai diri serta berani mengakui kemampuan yang dimiliki. Rasa percaya diri menjadi salah satu modal penting untuk membuka jalan menuju perubahan finansial.

Cancer juga disarankan tidak terlalu takut mengambil keputusan baru. Keberanian untuk keluar dari kebiasaan lama dapat mempertemukan mereka dengan kesempatan yang sebelumnya tidak terlihat.

Tawaran pekerjaan, peluang bisnis, maupun kesempatan lain yang berkaitan dengan peningkatan penghasilan berpotensi mulai bermunculan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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