Punya Daya Tarik Rezeki, 3 Weton Ini Diramal Selalu Dikelilingi Keberuntungan

3 Weton yang Diprediksi Memiliki Rezeki yang Tidak Pernah Habis./ freepik.com
JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan sebagai penanda hari kelahiran. Bagi sebagian masyarakat, weton juga dipercaya memiliki kaitan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang.
Ada sejumlah weton yang dalam kepercayaan primbon dianggap mempunyai daya tarik rezeki lebih kuat dibandingkan lainnya. Pemilik weton tersebut diyakini lebih mudah menemukan peluang, mendapatkan bantuan di waktu yang tepat, atau memperoleh keberuntungan dari arah yang tidak disangka.
Meski demikian, pandangan mengenai weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang.
Berikut tiga di antaranya yang dirangkum dari kanal YouTube NGAOS JAWA.
Rabu Legi dipercaya memiliki perpaduan karakter berupa ketenangan, kecerdasan, dan intuisi yang kuat. Pemilik weton ini disebut mampu membaca keadaan dengan cermat sebelum mengambil keputusan.
Mereka bukan tipe orang yang terburu-buru ketika melihat sebuah kesempatan. Sebaliknya, Rabu Legi cenderung mengamati situasi, mempertimbangkan berbagai kemungkinan, kemudian menentukan langkah dengan perhitungan yang matang.
Karakter tersebut dipercaya menjadi salah satu alasan mengapa peluang finansial dapat datang secara bertahap. Kesempatan bisa muncul dari pekerjaan, usaha, maupun relasi yang telah dibangun sebelumnya.
Rabu Legi juga digambarkan sebagai pribadi yang tidak terlalu suka mencari perhatian. Meski terlihat sederhana, mereka disebut memiliki kemampuan berpikir mendalam dan cukup piawai menyusun strategi.
Dalam urusan karier dan bisnis, ketenangan menjadi salah satu keunggulan. Ketika menghadapi persoalan, mereka cenderung tidak mudah panik sehingga dapat mencari solusi secara lebih rasional.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026
Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup
Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer
Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?
Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates