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Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 10 Agustus 2026 | 22.30 WIB

Punya Daya Tarik Rezeki, 3 Weton Ini Diramal Selalu Dikelilingi Keberuntungan

3 Weton yang Diprediksi Memiliki Rezeki yang Tidak Pernah Habis./ freepik.com - Image

3 Weton yang Diprediksi Memiliki Rezeki yang Tidak Pernah Habis./ freepik.com

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan sebagai penanda hari kelahiran. Bagi sebagian masyarakat, weton juga dipercaya memiliki kaitan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang.

Ada sejumlah weton yang dalam kepercayaan primbon dianggap mempunyai daya tarik rezeki lebih kuat dibandingkan lainnya. Pemilik weton tersebut diyakini lebih mudah menemukan peluang, mendapatkan bantuan di waktu yang tepat, atau memperoleh keberuntungan dari arah yang tidak disangka.

Meski demikian, pandangan mengenai weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Lantas, weton apa saja yang disebut memiliki magnet rezeki kuat?

Berikut tiga di antaranya yang dirangkum dari kanal YouTube NGAOS JAWA.

1. Rabu Legi

Rabu Legi dipercaya memiliki perpaduan karakter berupa ketenangan, kecerdasan, dan intuisi yang kuat. Pemilik weton ini disebut mampu membaca keadaan dengan cermat sebelum mengambil keputusan.

Mereka bukan tipe orang yang terburu-buru ketika melihat sebuah kesempatan. Sebaliknya, Rabu Legi cenderung mengamati situasi, mempertimbangkan berbagai kemungkinan, kemudian menentukan langkah dengan perhitungan yang matang.

Karakter tersebut dipercaya menjadi salah satu alasan mengapa peluang finansial dapat datang secara bertahap. Kesempatan bisa muncul dari pekerjaan, usaha, maupun relasi yang telah dibangun sebelumnya.

Rabu Legi juga digambarkan sebagai pribadi yang tidak terlalu suka mencari perhatian. Meski terlihat sederhana, mereka disebut memiliki kemampuan berpikir mendalam dan cukup piawai menyusun strategi.

Dalam urusan karier dan bisnis, ketenangan menjadi salah satu keunggulan. Ketika menghadapi persoalan, mereka cenderung tidak mudah panik sehingga dapat mencari solusi secara lebih rasional.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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