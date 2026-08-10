Bak Anak Sendiri, 4 Zodiak Perempuan Ini Diprediksi Dekat dengan Mertua

JawaPos.com – Hubungan antara menantu dan mertua menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan berumah tangga. Hubungan yang harmonis tentu dapat membuat suasana keluarga menjadi lebih nyaman.

Dalam astrologi, karakter setiap zodiak kerap dikaitkan dengan kecenderungan tertentu dalam membangun hubungan sosial, termasuk ketika seseorang menjadi bagian dari keluarga pasangannya.

Sejumlah zodiak perempuan bahkan dipercaya mempunyai karakter yang membuat mereka lebih mudah diterima dan disayangi keluarga suami.

Meski demikian, hubungan antara menantu dan mertua pada kenyataannya tidak ditentukan oleh zodiak semata. Kepribadian, pola komunikasi, sikap saling menghormati, serta dinamika masing-masing keluarga turut memiliki pengaruh besar.

Astrologi hanya memberikan gambaran berdasarkan karakter yang secara umum diasosiasikan dengan masing-masing zodiak.

Dilansir dari menafn, berikut empat zodiak perempuan yang dalam astrologi disebut berpotensi menjadi menantu kesayangan.

1. Leo Perempuan berzodiak Leo dikenal memiliki rasa percaya diri yang kuat. Mereka cenderung berani menunjukkan pendapat, tetapi di sisi lain juga memiliki sifat hangat dan murah hati.

Karakter tersebut dipercaya membuat Leo mampu membawa dirinya dengan baik ketika berada di lingkungan keluarga baru.

Mereka juga dikenal memiliki jiwa kepemimpinan serta keinginan untuk memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang disayangi.