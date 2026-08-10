Kerja Keras Berbuah Manis, 3 Weton Ini Diprediksi Makin Sejahtera Setelah Agustus

JawaPos.com – Pergantian periode dalam penanggalan Jawa kerap dikaitkan dengan perubahan peruntungan seseorang. Dalam kepercayaan primbon Jawa, momentum setelah Agustus 2026 disebut membawa peluang finansial yang lebih baik bagi sejumlah weton.

Beberapa weton bahkan dipercaya memasuki fase ketika usaha dan kerja keras yang selama ini dilakukan mulai membuahkan hasil. Rezeki dapat datang melalui pekerjaan, peluang baru, maupun perkembangan usaha yang dijalankan.

Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa. Prediksi mengenai kekayaan tidak dapat dipastikan secara ilmiah dan tidak menggantikan usaha maupun keputusan finansial yang nyata.

Dilansir dari akun YouTube Bara Raja Cirebon, berikut tiga weton yang disebut berpotensi mengalami peningkatan rezeki setelah Agustus 2026.

1. Senin Pahing Pemilik weton Senin Pahing dikenal sebagai pribadi yang cenderung tenang, pendiam, dan tidak terlalu suka menjadi pusat perhatian. Mereka biasanya lebih nyaman bekerja secara mandiri dibandingkan berada di tengah keramaian.

Meski terlihat tertutup, Senin Pahing disebut mempunyai kepedulian tinggi terhadap orang lain. Mereka juga dikenal sabar dan mampu menyelesaikan berbagai persoalan tanpa banyak mengeluh.

Dalam urusan pekerjaan, weton ini digambarkan sebagai sosok yang teliti, serius, dan bertanggung jawab. Mereka tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan dan cenderung menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh.

Sifat tersebut membuat Senin Pahing dipercaya mampu mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di lingkungan kerja. Mereka juga tidak terlalu senang mencari pengakuan, sehingga hasil kerja sering kali berbicara lebih banyak daripada penampilan.

Dalam ramalan primbon, setelah Agustus 2026 disebut menjadi periode yang lebih positif bagi urusan rezeki Senin Pahing. Kegigihan dan konsistensi yang selama ini dimiliki dipercaya dapat membuka peluang menuju kondisi ekonomi yang lebih baik.