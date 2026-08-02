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Rabbany Wanadriani
Minggu, 2 Agustus 2026 | 23.16 WIB

Tahun Penuh Peluang, 7 Shio Ini Disebut Bakal Kebanjiran Cuan dan Kesempatan Emas

ilustrasi shio banyak rezeki. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak rezeki. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Dalam perjalanan hidup, ada kalanya seseorang mengalami masa yang terasa berjalan biasa tanpa perubahan besar. Namun, dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, periode tertentu diyakini dapat membawa perubahan energi yang membuka jalan menuju keberuntungan dan peluang baru.

Beberapa shio disebut memiliki peluang lebih besar untuk mengalami peningkatan finansial, baik melalui pekerjaan, bisnis, investasi, maupun kesempatan yang datang secara tidak terduga.

Dilansir dari Naurakom, berikut tujuh shio yang dipercaya berpotensi mendapatkan aliran rezeki besar dan peningkatan keberuntungan dalam waktu dekat. Perlu diingat, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan budaya dan bukan prediksi ilmiah mengenai masa depan.

1. Shio Naga

Shio Naga sering dikaitkan dengan simbol kekuatan, keberanian, dan keberuntungan. Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, pemilik shio ini disebut memiliki peluang besar untuk mengalami perkembangan finansial.

Peningkatan pemasukan dapat datang dari bisnis yang sudah berjalan, pekerjaan baru, maupun kesempatan yang sebelumnya tidak direncanakan.

Selain keuntungan materi, mereka juga berpotensi mendapatkan koneksi penting, kerja sama strategis, atau peluang investasi yang mendukung perkembangan karier dan keuangan.

2. Shio Tikus

Pemilik Shio Tikus dikenal sebagai pribadi yang tekun, cermat, dan mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan. Keberhasilan yang mereka dapatkan sering kali berasal dari usaha yang telah dilakukan sebelumnya.

Dalam ramalan astrologi, periode ini disebut menjadi waktu ketika kerja keras mereka mulai membuahkan hasil. Peluang seperti kenaikan jabatan, keberhasilan proyek, atau datangnya pelanggan baru dapat menjadi sumber peningkatan rezeki.

3. Shio Kelinci

Shio Kelinci dipercaya memiliki kreativitas tinggi dan kemampuan melihat peluang dari hal-hal sederhana. Ide-ide yang selama ini dikembangkan berpotensi menjadi sumber keuntungan baru.

Bisnis kecil, usaha kreatif, aktivitas digital, maupun pekerjaan sampingan disebut dapat berkembang lebih besar jika dikelola dengan konsisten.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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