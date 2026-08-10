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Rabbany Wanadriani
Senin, 10 Agustus 2026 | 22.00 WIB

Diam-Diam Jenius, 5 Zodiak Ini Punya Kemampuan Intelektual yang Menonjol

ilustrasi orang dengan IQ tinggi. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang dengan IQ tinggi. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Setiap zodiak dipercaya mempunyai karakter dan pola perilaku yang berbeda. Dalam astrologi, sejumlah zodiak bahkan kerap dikaitkan dengan kemampuan berpikir yang tajam, rasa ingin tahu tinggi, serta kecenderungan untuk terus mempelajari hal baru.

Kecerdasan tidak selalu terlihat dari seseorang yang banyak berbicara. Ada pula sosok yang cenderung tenang dan pendiam, tetapi mampu menunjukkan kemampuan berpikirnya ketika berada dalam situasi yang membutuhkan solusi.

Beberapa zodiak juga disebut mempunyai cara tersendiri dalam memahami informasi, memecahkan persoalan, maupun melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda.

Lantas, zodiak mana saja yang disebut memiliki kemampuan intelektual menonjol?

Dilansir dari AstroTalk, berikut lima zodiak yang dikenal memiliki karakter cerdas dan kemampuan berpikir yang kuat.

1. Aquarius

Aquarius dikenal sebagai pribadi yang gemar mengeksplorasi gagasan baru. Mereka tidak mudah menerima suatu hal hanya karena sudah dianggap sebagai kebiasaan atau aturan umum.

Rasa ingin tahu yang besar membuat Aquarius senang mempertanyakan berbagai hal dan mencari penjelasan dari sudut pandangnya sendiri.

Sikap mandiri yang dimiliki terkadang membuat mereka terlihat cuek. Padahal, di balik ketenangan tersebut, pikiran Aquarius sering dipenuhi berbagai pertanyaan dan ide.

Kemampuan berpikir bebas serta ketertarikan terhadap hal-hal baru membuat Aquarius sering dianggap memiliki pola pikir yang berbeda dari kebanyakan orang.

2. Scorpio

Scorpio memiliki karakter yang intens dan cenderung tidak puas dengan jawaban yang terlalu sederhana.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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