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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 10 Agustus 2026 | 02.58 WIB

Berpeluang Dapat Rezeki! Ramalan Shio Besok Senin 10 Agustus 2026: Monyet, Ayam, Anjing, Babi

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik) - Image

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)

JawaPos.com - Ramalan shio besok Senin, 10 Agustus 2026 memberikan gambaran peruntungan menjelang awal pekan. 

Setelah menikmati waktu istirahat pada akhir pekan, Senin menjadi momentum untuk kembali mengejar target, menyelesaikan tanggung jawab, serta membuka peluang baru dalam kehidupan profesional maupun pribadi.

Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio memiliki karakter dan energi yang berbeda. Perbedaan tersebut membuat peluang dan tantangan yang dirasakan setiap pemilik shio tidak selalu sama. 

Aspek seperti karier, keuangan, hubungan asmara, dan kesehatan dapat menjadi perhatian sebelum menjalani aktivitas.

Bagi pemilik shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi, Senin, 10 Agustus 2026, membawa energi yang cukup dinamis. 

Ada shio yang berpeluang memperoleh perkembangan positif dalam pekerjaan, sementara lainnya perlu lebih berhati-hati dalam mengatur keuangan dan menjaga komunikasi dengan orang terdekat.

Ramalan ini bukan kepastian mengenai masa depan, melainkan dapat dijadikan bahan refleksi dan hiburan. 

Keputusan penting tetap sebaiknya dibuat berdasarkan kondisi nyata, perencanaan, serta pertimbangan yang matang.

Editor: Novia Tri Astuti
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