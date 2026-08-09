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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 10 Agustus 2026 | 02.54 WIB

Ada Perubahan Positif! Ramalan Shio Besok Senin 10 Agustus 2026: Naga, Ular, Kuda

Ilustrasi Shio (zaie/magnific)

JawaPos.com - Ramalan shio besok Senin, 10 Agustus 2026 menarik untuk disimak menjelang dimulainya kembali rutinitas setelah akhir pekan. 

Hari Senin sering menjadi momentum untuk menetapkan target baru, menyelesaikan pekerjaan yang tertunda, sekaligus mengambil langkah penting demi mencapai rencana jangka panjang.

Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio memiliki karakter dan energi yang berbeda. Perbedaan tersebut membuat setiap orang dapat menghadapi peluang maupun tantangan yang tidak sama, baik dalam urusan karier, keuangan, asmara, maupun kehidupan pribadi.

Bagi pemilik shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing, Senin, 10 Agustus 2026, membawa dinamika yang cukup menarik. 

Ada shio yang diprediksi lebih menonjol dalam urusan pekerjaan dan peluang finansial, sementara lainnya perlu menjaga emosi serta menghindari keputusan terburu-buru.

Ramalan ini sebaiknya dipandang sebagai bacaan ringan dan bahan refleksi, bukan kepastian mengenai masa depan. 

Kondisi nyata, usaha, dan keputusan pribadi tetap menjadi faktor utama yang menentukan hasil.

Dilansir dari Astrology.com, berikut ramalan shio besok Senin, 10 Agustus 2026, untuk pemilik shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing.

1. Shio Naga

Pemilik shio Naga diprediksi mengawali Senin, 10 Agustus 2026, dengan rasa percaya diri yang cukup kuat. 

Setelah beristirahat selama akhir pekan, Anda kembali memiliki energi untuk mengejar berbagai target yang sebelumnya tertunda. 

Karakter berani dan penuh inisiatif dapat membantu Anda mengambil langkah yang lebih cepat dibandingkan biasanya.

Dalam bidang karier, peluang untuk menunjukkan kemampuan cukup terbuka. Tugas atau proyek baru mungkin datang dan menuntut Anda mengambil tanggung jawab lebih besar. 

Jangan melihat hal tersebut sebagai beban semata karena kesempatan ini dapat menjadi jalan untuk meningkatkan reputasi profesional. 

Bagi pelaku usaha, komunikasi dengan pelanggan dan mitra menjadi kunci untuk membuka peluang baru.

Editor: Novia Tri Astuti
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